- Cladirea uneia dintre cele mai mari companii din lume, Time Warner, din New York, unde se afla și birourile CNN, a fost evacuata in urma unei amenințari cu bomba, in aceasta dimineața. Poliția New York-ului se afla in acest moment la fața locului. Amenințarea vine dupa ce, in urma cu doua luni, mai…

- Comisia Europeana a respins miercuri bugetul Italiei pe 2019 deoarece contravine reglementarilor fiscale ale UE dar autoritatile de la Roma au anuntat ca nu intentioneaza sa-si schimbe planurile, transmit DPA si Reuters. Proiectul prevede majorarea deficitului la 2,4% din PIB anul viitor,…

- Facebook a anuntat luni, 5 noiembrie, ca a blocat aproximativ 30 de conturi, dar si 85 de conturi pe reteaua de sharing Instagram pe care o detine, care ar putea avea legaturi cu entitati straine si ar servi la ingerinte in alegerile legislative americane de la jumatatea mandatului. „In cadrul eforturilor…

- Autoritațile federale au arestat vineri in Florida un barbat suspectat ca a trimis cel puțin zece pachete cu bombe catre criticii președintelui Donald Trump, inainte cu mai puțin de doua saptamani de alegeri, au spus autoritațile, relateaza Reuters și...

- Explozia produsa miercuri la un colegiu politehnic din orasul port Kerci (Crimeea) a fost provocata de o bomba umpluta cu obiecte metalice, care a fost declansata in cantina din cladirea institutiei de invatamant, a anuntat Comitetul de ancheta rus de pe langa Parchetul General de la Moscova, conform…

- Actiunile Volvo au scazut semnificativ marti, dupa ce grupul auto suedez a anuntat ca o componenta de control a emisiilor folosita la vehiculele sale se degradeaza mult mai rapid decat se estima, astfel incat motoarele ar putea depasi limitele de emisii de oxid de azot. Compania, care produce…

- Danemarca va propune interzicerea vanzarii masinilor noi echipate cu motoare diesel sau pe benzina, din 2030, a declarat marti pentru Reuters un purtator de cuvant al Ministerului Energiei si Climei de la Copenhaga. Propunerea oficiala va fi facuta de Guvern in cursul zilei de marti si va…

- Autoritatile australiene au majorat joi la 15 ani pedepsa maxima cu inchisoarea la care poate fi condamnata o persoana gasita vinovat de manipularea produselor alimentare, dupa ce descoperirea unor ace de cusut in capsuni si alte fructe a declansat o panica care a cuprins intreaga tara, transmite Reuters.…