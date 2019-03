Amenințarea care pare să fi dat roade! Dragnea dă un pas ÎNAPOI! Liviu Dragnea, presedintele PSD, anunta ca exista discutii avansate cu actorii importanti din domeniul bancar si cel al energiei, pentru a se stabili modificarile la OUG 114, in special in privinta laxei pe lacomie si a taxarii companiilor din energie. "Sunt discutii care au fost purtate, care se vor purta in continuare cu actori importanti si relevanti din domeniile respective, urmand ca intr-o perioada destul de scurta sa se ajunga la o concluzie, pastrandu-se obiectivele. Pretul la gaze si energie sa nu explodeze si sa se creeze conditii mai bune de creditare. Este deschidere foarte mare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

