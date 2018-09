Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Timiș, Nicolae Robu, a anunțat, vineri, ca senatorul Alina Gorghiu și-a anunțat candidatura pentru alegerile europarlamentare din anul 2019, transmite Mediafax. Gorghiu a precizat ca inca nu și-a depus dosarul de inscriere in cursa interna a PNL, insa acest lucru este foarte...

- Președintele PNL Timiș, Nicolae Robu, a anunțat, vineri, ca senatorul Alina Gorghiu și-a anunțat candidatura pentru alegerile europarlamentare din anul 2019, transmite Mediafax. Gorghiu a precizat ca inca nu și-a depus dosarul de inscriere in cursa interna a PNL, insa acest lucru este foarte probabil.

- Presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca senatorul Alina Gorghiu si-a anuntat intentia de a candida la alegerile europarlamentare de anul viitor, pe lista PNL. „Biroul Permanent Judetean al PNL Timis considera potrivita candidatura Alinei Gorghiu si…

- BPJ al PNL Timiș și-a exprimat, vineri, in unanimitate acordul fața de intenția Alinei Gorghiu de a-și depune candidatura pentru alegerile europarlamentare. „Mi-a spus ca dorește sa-și anunțe candidatura și i-am spus ca are are susținerea mea. In ședința pe care am avut-o joi am pus pe ordinea…

- BPJ al PNL Timiș și-a exprimat in unanimitate acordul fața de intenția acesteia de a-și depune candidatura pentru alegerile care vor avea loc anul viitor. ”Mi-a spus ca dorește sa-și anunțe candidatura și i-am spus ca are are susținerea mea. In ședința pe care am avut-o joi am pus pe ordinea…

- Presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, a declarat ca Biroul Politic Judetean (BPJ), intrunit joi seara, si-a manifestat in unanimitate sprijinul pentru ca senatorul liberal de Timis, Alina Gorghiu, sa obtina un loc eligibil pe listele partidului la alegerile europarlamentare din 2019. "Sper ca judetul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca nu ar fi rau daca primele nume pe lista PNL a candidatilor pentru alegerile parlamentare sa fie „Ludovic Orban, Vasile Blaga si Crin Antonescu" .Liderul PNL a anuntat ca pana acum s-au inscris pe lista Cristian Busoi, Mircea Hava si alti liberali. „A inceput…

- Presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, le-a lansat liberalilor vineri un apel la unitate in aceasta perioada din care pot iesi „puternici”, iar presedintelui PNL, Ludovic Orban, ii propune sa mandateze parlamentarii liberali sa voteze noul Cod administrativ,