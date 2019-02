Stiri pe aceeasi tema

- Politia australiana a impuscat sambata un barbat in terminalul pentru plecari al aeroportului din Brisbane, dupa ce acesta a amenintat cu un cutit si parea ca se afla in posesia unei bombe, relateaza presa locala, citata de agentia dpa și Agerpres.

- In jur de 500 de pasageri au fost coborati dintr-un tren din Germania din cauza unei amenintari cu bomba care s-a dovedit a fi falsa, a anuntat vineri politia, relateaza Reuters, relateaza Agerpres.Politia a oprit trenul de mare viteza care calatorea de la Zurich spre orasul Kiel din nordul…

- Fiul muzicianului Lionel Richie, modelul Miles Brockman Richie, a fost arestat pe aeroportul Heathrow de langa Londra, Marea Britanie, dupa ce a sustinut The post Fiul unui cunoscut muzician a fost arestat dupa o amenintare cu bomba appeared first on Renasterea banateana .

- Catedrala Stephansdom (Sfantul Stefan) din centrul Vienei a fost evacuata joi in urma unei amenințari cu bomba. Ulterior, alarma s-a dovedit a fi falsa. Politia din Viena a anuntat pe Twitter ca nu s-...

- Politia germana a evacuat marti dimineata sediul postei din centrul orasului Frankfurt pe Oder, in urma unei amenintari cu bomba, dar pana in acest moment nu exista indicii ca amenintarea ar fi reala, informeaza site-ul publicatiei Markische Allgemeine (MAZ).

