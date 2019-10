Amenintare cu bomba la o banca din Bucuresti. Au intervenit pirotehnistii

Un client al unei banci cu sediul pe Calea Victoriei din Bucuresti a amenintat cu aplasarea unei bombe in institutie, potrivit IPJ Ilfov. Astazi, reprezentantii unei banci au anuntat ca o persoana care si a exprimat anumite nemultumiri a amenintat cu amplasarea unui dispozitiv exploziv in institutie, informeaza Politia Capitalei, potrivit presei centrale. In prezent, politistii actioneaza la fata locului, unde se afla si pirotehnistii din cadrul IGPR. Circulatia in zona va fi restrictionata.Surs ...