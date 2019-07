Ameninţare cu bombă într-un avion. Aparatul de zbor a fost evacuat de urgenţă Televiziunea de stat sarba a relatat ca 130 de pasageri si cinci membri ai echipajului au fost evacuati dupa imbarcarea in cursa HL 1411, la ora 06:15 a.m. (04:15 GMT), iar avionul a fost scos de pe pista.



Unitati speciale de politie au fost mobilizate pentru a cerceta aeronava.



Un purtator de cuvant al Ministerului de interne a confirmat pentru Reuters ca amenintarea cu bomba s-a dovedit a fi falsa dupa verificarile facute la bord, potrivit Agerpres.



