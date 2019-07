Stiri pe aceeasi tema

- Sediul formatiunii germane Die Linke (stanga radicala) a fost evacuat luni in urma primirii unei amenintari cu bomba, informeaza dpa potrivit agerpres Amenintarea a fost primita luni dimineata pe e-mail, a precizat o purtatoare de cuvant a partidului. Potrivit acesteia, avand in…

- Un barbat sarb de 65 de ani a marturisit in fata unui tribunal sambata ca a sunat pentru a anunta o falsa amenintare cu bomba pentru a opri o insotitoare de zbor a Lufthansa sa paraseasca tara pentru ca spera ca se va intalni cu el, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. O suta treizeci de pasageri…

- Ancheta legata de asasinarea, la inceputul lunii, a unui ales local crestin-democrat pro-migranti, se orienteaza spre pista unui 'atentat politic' de extrema dreapta, ceea ce ar fi o premiera pentru Germania in perioada postbelica, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.'In stadiul actual al…

- O bomba americana de 100 de kilograme datand din al Doilea Razboi Mondial a fost dezamorsata in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce a fost descoperita in centrul Brerlinului, in apropiere de embelamtica Alexanderplatz, a anuntat politia, relateaza AFP potrivit news.ro”Detonatorul a fost…

- Bomba de 100 de kilograme, ramasa neexplodata dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial si descoperita in apropiere de Alexanderplatz in estul Berlinului, a fost dezamorsata cu succes, a anuntat sambata politia germana, transmite DPA. Descoperita in proximitatea unui impunator centru comercial,…

- Germania refuza sa discute acordarea unor despagubiri Greciei pentru ocupatia nazista din timpul celui de-al doilea razboi mondial, informeaza AFP potrivit Agerpres "Dupa mai bine de 70 de ani de la sfarsitul razboiului si peste 25 de ani de la tratatul 4+2, problema despagubirilor este inchisa…

- Peste 1.600 de masini inmatriculate pe numele unor romani si utilizate pentru comiterea de jafuri au fost puse sub sechestru in Italia, Romania si in alte opt state europene, in cursul unei operatiuni care vizeaza zeci de persoane de etnie roma, informeaza agentia de presa ANSA, conform Mediafax.Citește…

- Cladirea administrativa a parlamentului din capitala Venezuelei Caracas a fost inchisa joi dupa ce a fost primita inca o alerta cu bomba impotriva legislativului, al carui sediu principal a fost de asemenea vizat marti de o astfel de alerta, scrie libertatea.ro.