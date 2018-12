Stiri pe aceeasi tema

Catedrala Stephansdom (Sfantul Ștefan) din centrul Vienei a fost evacuata joi in urma unei amenințari cu bomba, a declarat o reprezentanta a Poliției austriece, informeaza agenția de știri Reuters, relateaza Mediafax.

- Doua persoane au fost impușcate la Viena, vineri dupa amiaza. Atacatorul este cautat la aceasta ora de polițiști și cu ajutorul unui elicopter.Poliția din Austria a anunțat pe Twitter ca un om a murit iar un altul este grav ranit. Atacatorul este in continuare cautat.

- O persoana a murit si o alta a fost ranita intr-un incident armat produs in centrul Vienei, a anuntat vineri postul public austriac ORF pe Twitter, fara a-si preciza sursele, relateaza Reuters. Serviciul de prim ajutor din Viena a confirmat ca una dintre persoanele impuscate in capitala Austriei a murit.…