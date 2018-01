Amendat cu 1.000 lei pentru indolenţă Oprit in cele din urma, a primit o amenda de aproape 1.000 de lei pentru fapta sa. Soferul a fost identificat in timpul unei actiuni de prevenire derulata de Politia Miroslava, in cadrul careia au mai fost verificate 38 de masini, dar si doua discoteci. „A fost depistat un barbat de 43 de ani, din com. Tibanesti, care a provocat scandal in incinta unui bar. Acesta a fost sanctionat cu amenda in valoare de 500 lei, pentru incalcarea prevederilor Legii nr. (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc astazi, 4 ianuarie 2018, pe DN 74A, la Carpiniș, comuna Roșia Montana. Un autoturism „a plonjat” peste marginea drumului și s-a oprit pe malul Raului Abrud. Șoferul unui autoturism a avut parte de senzații tari, joi, cand mașina la volanul careia se afla a parasit partea…

- Un accident rutier a avut loc joi, pe DN74A, la Carpiniș, comuna Roșia Montana. Un autoturism Seat „a plonjat” peste marginea drumului și s-a oprit pe malul raului. Șoferul unui autoturism marca Seat a avut parte de senzații tari, joi, cand mașina la volanul careia se afla a parasit partea carosabila,…

- Un accident de circulatie s-a produs in noaptea de 2/3 ianuarie 2018 pe raza localitatii Petrova, pe drumul national 18. La ora 3.40, un barbat a sunat la 112 pentru a anunta ca un autoturism BMW a fost implicat intr-un accident rutier, insa la volan nu este nicio persoana. In scurt timp,…

- Un polițist japonez pe o bicicleta a reușit sa-l ajunga din urma pe proprietarul unui Lamborghini Huracan care a incalcat regulile de circulatie. Dupa ce l-a tras pe dreapta soferul a fost sanctionat.

- Un mort și doi raniți intr-o mașina rasturnata in Apuseni. Șoferul a fugit Un tanar a murit si alti doi au fost raniti, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat intr-o rapa, in Muntii Apuseni. Soferul a fugit si este cautat de politisti. Un tânar a murit si alti doi sunt raniti,…

- Un tanar din Vrancea a ramas fara peste o tona de deșeuri feroase, dupa ce a fost oprit in trafic de polițiști și nu a putut sa le prezinte acestora documente legale de provenienta si transport. „Deseuri feroase confiscate in urma unui control in trafic. La data de 19 decembrie,…

- O copila de 13 ani a suferit un accident, marți seara, in timp ce traversa pe o trecere de pietoni din orașul Moreni, Dambovița. Șoferul a povestit ca fata ar fi alergat pe trecere și nu a...

- Polițiștii orașului Ineu au depistat un barbat de 38 de ani, din Arad, care conducea un autotren cu semiremorca, iar la controlul aparaturii de inregistrare tahograf s-a constatat ca au fost efectuate modificari pentru inregistrarea defectuoasa a timpilor de odihna. Conducatorul auto a fost sancționat…

- Un șofer din Teleorman, juranalist de profesie, a fost oprit in trafic de un polițist. Ce a urmat, a devenit viral. Șoferul, jurnalist de meserie, a fost oprit de un polițist pentru un control de rutina, duminica noapte, in comuna Smardioasa, județul Teleorman. „Comuna Smardioasa, judetul Teleorman!…

- Poliția fost sesizata duminica, 17 decembrie, la ora 10:27, de șoferul unui autoturism despre faptul ca in timp ce se deplasa pe Drumul Național 1C, prin localitatea Galgau, o persoana necunoscuta, care circula cu autoturismul in aceeași direcție de mers, a facut uz de arma spre autoturismul pe care…

- Departamentul de control al finanțarii partidelor politice și a campaniilor electorale din cadrul Autoritații Electorale Permanente (AEP) a aplicat, pentru anul 2016, sancțiuni contravenționale in valoare totala de 330.920 de lei (peste 70.000 de Euro) dupa ce a constatat incalcarea de catre partide…

- Un accident rutier a avut loc luni, in jurul orei 13.30, pe DN7, in zona Pianu. Este vorba despre o tamponare intre un autoturism și un autocamion. Traficul rutier este oprit pe DN7, km 335+900 m, datorita unui accident in care sunt implicate un autoturism și un camion. Potrivit IPJ Alba, șoferul camionului…

- Un șofer inconștient a urcat, vineri noaptea, in stațiunea Ranca cu un autocar in care se aflau copii și adulți, in ciuda indicatorului care interzice accesul in zona al autovehiculelor cu sarcina mai mare de 7,5 tone și a avertismentelor poliției ca pe un anumit tronson de drum se circula cu dificlultate…

- Un conducator auto a ajuns in arestul poliției dupa ce a ignorat semnalul regulamentar de oprire, al unui echipaj din cadrul Secției 4 Poliție Brașov. Incidentul s-a petrecut in cartierul Racadau. Șoferul se deplasa pe strada Carpaților și a ignorat semnalul regulamentar de oprire al polițiștilor. Deoarece…

- O femeie in varsta de 30 de ani i-a socat pe politistii din Zarnesti care au oprit-o in trafic. Tanara era beata crita, aproape de coma alcoolica. Mai mult, nu avea nici permis de conducere, prin urmare a fost imediat incatusata, scrie monitorulexpres.ro. Incidentul s-a petrecut luni noaptea,…

- Peste 50 de pomi de Craciun au fost confiscati, marti, de politistii bistriteni impreuna cu inspectorii Garzii Forestiere Bistrita-Nasaud, in cadrul unei actiuni desfasurate pe Valea Somesului. Cei mai multi brazi au fost confiscati de la un barbat din comuna Sant, care s-a ales cu o amenda de 5.000…

- Asta de noroc! Un urs koala a rezistat 16 kilometri agatat sub o masina. Ursuletul a ajuns intr-o parcare din Adelaide, Australia, si s-a ascuns sub masina. La un moment dat, proprietarul s-a intors la vehicul, a pornit masina si a plecat la drum. Animalul a ramas blocat sunt autoturism…

- Un roman a fost prins in Italia ca transporta marfa fara autorizație și avea ascunse in furgoneta sa 215 cartușe de țigari, scrie Rotalianul.com. Conform relatarilor din ziarul local Crema News, șoferul roman transporta in autovehicul o canapea și diferite pachete cu numele unor persoane straine…

- Miercuri, Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, cu 177 de voturi „pentru” si 26 de voturi „impotriva”, proiectul Legii prevenirii. Deputatul PSD Dambovița, Corneliu Ștefan , a susținut cu tarie principiul preventiei, ca element de baza al Codului Economic al Romaniei. Potrivit…

- Cu cat au un automobil mai scump, cu atat romanii cred ca au mai multe drepturi. Șoferul unui BMW nu a vrut sa urmeze instrucțiunile unui polițist și a fost aproape sa-l calce pe agent. Incidentul a avut loc in Bihor și a fost filmat de un alt participant la trafic care a explicat situația…

- Cea mai mare alcoolemie a fost depistata la un sofer in varsta de aproximativ 50 de ani, care conducea un autoturism Dacia Lodgy, el fiind tras pe dreapta in urma unui filtru care a avut loc in zona restaurantului Cavalerul Medieval, pe bulevardul Poitiers. Soferul baut, nu se putea tine pe picioare…

- Soferul unui autocamion incarcat cu azotat de amoniu s- a rasturnat in afara partii carosabile, din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum. Accidentul nu s-a soldat cu victime, dar Politia a oprit insa traficul rutier pentru a preveni producerea unui accident si s-a constituit o zona de protectie.…

- Liviu Bratescu, coordonatorul Comisiei de Cultura a PNL, denunta tendintele autoritariste ale Partidului Social Democrat, care urmareste reducerea la tacere a societatii civile prin modificarea Legii ONG-urilor. Prevederea ca o asociatie sau o fundatie sa fie desfiintata in 30 de zile in cazul in care…

- Potrivit politistilor, soferul care a provocat accidentul grav de pe Soseaua Mangaliei a fost identificat de oamenii legii, el fiind dus la sediul Serviciului Politiei Rutiere unde este audiat la aceasta ora. Oamenii legii au stabilit ca barbatul in varsta de 50 de ani nu are permis pentru…

- Șoferul betonierei care a circulat pe contrasens în plin trafic, punând în pericol ceilalți participanți la trafic, a fost sancționat. ”Este un barbat de 57 de ani din județul Neamț care a fost citat sa se prezinte la Poliție și a fost amendat…

- „Au fost controlati 35 de agenti de paza. De asemenea, au fost aplicate 5 sanctiuni contraventionale in valoare de 300 de lei, conform Legii 333/2003. Spre exemplu, un barbat de 61 de ani, agent de paza la o unitate scolara, din municipiul Iasi, a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum…

- Polițiștii rutieri din Gherla au oprit in trafic un șofer. In urma verificarilor s-a constatat ca acesta era baut. Miercuri, 15 noiembrie, in jurul orei 13,30, oamenii legii au oprit pentru control pe strada Hașdații, un autovehicul marca Audi, inmatriculat in județul Maramureș. Soferul, un barbat in…

- Tudorel Toader a a afirmat ca ANP trebuia sa elibereze detinutii eligibili dupa ce legea recursului compensatoriu a intrat in vigoare. "Legea a intrat efectiv in vigoare si oricare dintre noi - ca este ministrul Justitiei sau altceva, director de ANP -, in ziua in care legea intra in vigoare…

- Soferul autocarului Jandarmeriei care a fost filmat in timp ce mergea cu viteza pe linia tramvaiului 41 pe bulevardul Averescu din Capitala a fost amendat cu 1.450 de lei, iar permisul i-a fost suspendat pentru 30 de zile.Bridaga Rutiera a Capitalei a anuntat, luni, ca soferul autocarului…

- Polițiștii suceveni au oprit in trafic un șofer care avea o alcoolemie de 1,69 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul, in varsta de 51 de ani, a fost oprit pe un drum comunal din Fratauții Vechi. Șoferul mirosea a alcool, motiv pentru care fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,69…

- Un accident rutier a avut loc, joi, în jurul prânzului, pe strada Vâlcele, din municipiul Dej.Din primele informatii, soferul unui autoturism care circula pe directia Cluj-Napoca – Dej a oprit la trecerea de nivel cu calea ferata care traverseaza drumul de…

- O firma din comuna Sant a fost amendata usturator, cu 10.000 lei, in urma unui control efectuat de politisti si inspectorii Garzii Forestiere, saptamana trecuta, din cauza ca detinea material lemnos fara documente de provenienta legala. Totodata lemnul, in valoare de cateva mii de lei, i-a fost confiscat. …

- Prioritatea acordata pietonilor la trecerile semnalizate nu este totdeauna respectata. Șoferul din imaginile de mai jos era sa ramâna pieton în urma unui astfel de incident. Autoturismul Poliției a oprit la trecerea de pietoni, dar șoferul care circula…

- Agentul Sorin Cepoi, din cadrul Sectiei Rurale Pielesti (Dolj), a fost lovit in luna septembrie cu capul in fata de un sofer beat. Agresorul a fost imediat arestat, iar procurorii au stabilit ca a jefuit si o sala de jocuri din Bals cu cateva ore inainte de a-l agresa pe omul legii.

- Cercetarile in cazul tragediei de joi noaptea, in urma careia doua persoane au murit, au continuat vineri. Oamenii legii au reusit sa stabileasca identitatea celor doua victime. Conform unor informatii facute publice, barbatul si femeia, de respectiv 56 si 29 de ani, sunt din Lugoj, barbatul fiind de…

- Duminica, un șofer fugar din Galati a fost oprit cu focuri de arma, dupa ce oamenii legii au incercat sa il opreasca deoarece aveau informatii ca nu are permis. Un politist a fost ranit, dupa ce a fost luat pe capota de șoferul care apoi a fugit de la locul accidentului. Potrivit unui comunicat transmis…

- Un accident rutier a avut loc aseara pe E 85, in apropierea pieței de struguri de la Urechești. Potrivit informațiilor, doua mașini au intrat in coliziune fața spate. Mașina lovita in spate, un Renault, a fost proiectata intr-un stalp. O femeie a fost ranita, fiind transportata la spitaș.…

- Un tanar de 27 de ani, despre care oamenii legii aveau informatii ca nu detine permis de conducere, este cautat de politistii din Galati dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele acestora, a luat un politist pe capota si l-a accidentat, disparand apoi de la locul faptei.

- Un tanar de 21 de ani a ajuns la Spitalul de Urgenta cu traumatism cranio-cerebral minor, fiind implicat intr-un accident rutier. Soferul a ignorat semnalele politistilor, apoi a intrat cu masina intr-o autospeciala a politiei.

- Nu a oprit in trafic la semnalul agenților și apoi a lovit mașina Poliției intr-un accident la Constanța. E pațania unui student strain care le-a oferit oamenilor legii o explicație halucinanta pentru pagubele pe care le-a propus. Tanarul, care este student la Medicina, a marturisit ca s-a panicat atunci…

- Șoferul unui Audi este cercetat de polițiști dupa un accident produs aseara, în urma caruia doua mașina au fost avariate, printre care și o autospeciala radar neinscripționata a Poliției. Din primele informații, polițiștii se aflau în misiune și au facut semn unei mașini Audi sa…

- Miercuri, 18 noiembrie, politistii din Viseu de Sus impreuna cu cei din Moisei au continuat actiunile de prevenire si combatere a taierilor ilegale de arbori si transportului ilegal de material lemnos. Astfel, politistii au oprit pentru control mai multe vehicule care transportau lemn si au efectuat…

- Miercuri, 18 noiembrie, politistii din Viseu de Sus impreuna cu cei din Moisei au continuat actiunile de prevenire si combatere a taierilor ilegale de arbori si transportului ilegal de material lemnos. Astfel, politistii au oprit pentru control mai multe vehicule care transportau lemn si au efectuat…

- Un tanar din Suceava poate primi titlul de „soferul anului” in Romania. Acesta a reusit o performanta rara pentru un sofer, a fost amendat de 15 ori in doar cateva minute. Omul si-a recunoscut faptele! Soferul unui autoturism Mercedes a primit 15 amenzi in cateva minute si a ramas fara permis, dupa…

- Un tânar de 21 de ani aflat la volanul unei mașini a fost urmarit de polițiști mai mulți kilometri, oamenii legii tragând focuri de arma pentru a-l opri; în cele din urma, șoferul s-a rasturnat cu mașina, iar în interior au fost descoperite mai multe pliculețe cu substanțe…

- "In seara de 16 octombrie, in jurul orei 23,00, un echipaj al Sectiei 4 Politie a efectuat semnal regulamentar de oprire fata de un conducator auto, dar acesta a refuzat sa opreasca, accelerand. Politistii au plecat in urmarirea autoturismului, solicitand sprijin si colegilor. In pofida semnalelor…