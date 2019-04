Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Buget, finante si banci a Camerei Deputatilor a dat un raport favorabil, cu amendamente, pe proiectul legislativ initiat de Liviu Dragnea si Serban Nicolae, privind repatrierea a 91,5% din aurul depozitat de Romania in strainatate. Deputatii au adoptat un amendament la proiectul legislativ…

- Noul indice ROBOR, bazat pe tranzactii, s-ar putea aplica si contractelor in derulare, Comisia economica, industrii si servicii din Senat, votand marti cu majoritate de voturi un amendament la OUG 19/2019 prin care se modifica OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor…

- Dezbaterile si votul asupra raportului privind o eventuala manipulare a ROBOR, ce urmau sa aiba loc luni in cadrul Comisiei economice, industrii si servicii din Senat, au fost amanate pentru marti, din lipsa de cvorum, a declarat, pentru AGERPRES, presedintelui comisiei de specialitate, Daniel Zamfir.…