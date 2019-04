Amendament admis in Senat: Noul ROBOR s-ar putea aplica si creditelor in derulare

Stiri pe aceeasi tema

- Noul ROBOR care se va aplica de la data de 2 mai creditelor noi acordate in lei, dar si refinantarilor, s-ar putea sa se aplice si creditelor in derulare. Un amendament in acest sens, propus de senatorul Daniel Zamfir, a trecut marti de comisia economica din Senat.

- Eugen Teodorovici a anuntat la finalul sedintei de guvern de vineri ca noul indice va fi calculat la finalul fiecarui trimestru. ”Proiectul prevede inlocuirea indicelui ROBOR din formula de calcul din contractele de credit in lei cu rate variabile cu indicatori calculati exclusiv pe baza tranzactiilor…

- Comisia economica din Senat va demara o ancheta care vizeaza modul in care Consiliul Concurentei a inchis o investigatie privind manipularea ROBOR in anul 2013, un proiect de hotarare in acest sens fiind...