Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Drula, deputat USR de Timiș, a ținut sa critice, astazi, Guvernul dupa ce, ieri, ministrul Fondurilor Europene a declarat la Timișoara ca in luna septembrie va fi semnat contractul pentru proiectul european privind proiectarea și execuția noii descarcari de pe autostrada A1, pe Calea Aradului.…

- Vremea instabila in care vor predomina precipitațiile și care va dura pana luni, 15 iulie, iși face simțita prezența. A fost emis un prin cod galben de inundații, care cuprinde și doua județe din vestul țarii, unde și saptamanile trecute au fost intampinate probleme: Arad și Hunedoara. Potrivit avertizarii…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Arad, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – B.T. Arad, fac joi 21 de perchezitii domiciliare la persoane banuite de contrabanda cu tigari, prejudiciul fiind de aproximativ 350.000 de euro. ”Astfel, 13 perchezitii domiciliare sunt…

- București, cu un salariu mediu net lunar de 3.684 de lei și Cluj, cu 3.115 lei, conduc topul celor mai bine platite județe din țara, iar Vrancea este singurul județ unde salariul mediu este sub 2.000 de lei, adica 1.999 lei, arata un studiu privind piața muncii in 2018 realizat de Syndex și citat de…

- Aproape doua miliarde de euro sunt investiti in constructia magistralei feroviare din vestul tarii, in lungime de peste 140 de kilometri. Contractele au fost semnate in 2017, iar lucrarile au avansat incurajator, sustin cei care monitorizeaza proiectele de infrastructura.

- Pe data de 30 august 2019, Iulius și Atterbury Europe vor inaugura prima etapa a proiectului Iulius Town Timișoara, acesta fiind cel mai important proiect de real estate care va fi inaugurat in Romania anul acesta. Iulius Town Timișoara va reprezenta cea mai mare zona de retail din afara Bucureștiului,…

- Timp de mai multi ani, autoritațile din orasul aradean Ineu au depus numeroase eforturi si au incercat pe diferite cai obtinerea fondurilor necesare pentru a restaura vechea cetate Ineului, de o mare importanta strategica in Evul Mediu, dar cazuta in paragina dupa ce a fost parasita. Stradaniile acestora…

- Persoane necunoscute au incercat sa jefuiasca un bancomat aruncandu-l in aer cu ajutorul unui dispozitiv artizanal. Tentativa a avut loc in noaptea dintre 30 aprilie și 1 mai, pe Calea Aurel Vlaicu din Arad, bancomatul fiind gazduit de cladirea care adapostește autogara. Cladirea a suferit daune importante,…