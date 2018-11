Stiri pe aceeasi tema

- Banca franceza de investitii Societe Generale a acceptat sa plateasca amenzi de 1,34 miliarde de dolari in Statele Unite, pentru "practici nesigure si precare", a anuntat luni Federal Reserve, banca centrala a SUA, citata de DPA. Federal Reserve a comunicat ca a amendat Societe Generale…

- In viitor, China va angaja milioane de muncitori americani si va domina mii de comunitati mici peste tot in Statele Unite si in lumea intreaga. Achizitiile chinezesti in afacerile din SUA au stabilit anul trecut un nou record all-time, si este pe cale de a bate acest record in anul current si in viitor. …

- SUA au impus tarife vamale de 10% pentru bunuri in valoare de 200 de miliarde de dolari importate din China, iar președintele american Donald Trump a amenințat ca va impune tarife și pentru alte 267 de miliarde daca China va retalia, anunța Reuters . Anterior, SUA au impus tarife pentru bunuri chineze…

- Președintele SUA, Donald Trump, ar putea anunța inca de luni impunerea de taxe vamale la importurile din China in valoare de inca 200 de miliarde de dolari, potrivit unui oficial de rang inalt de la Washington, in pofida planului negocierilor cu Beijingul pentru depasirea conflictului comercial,…

- Embargoul impus de Statele Unite a provocat Cubei pierderi de peste 4,3 miliarde de dolari, intre aprilie 2017 si martie acest an, a anuntat vineri Ministerul de Externe de la Havana, conform Agerpres, citat de hotnews.ro.

- Statele Unite au lovit joi cu noi taxe vamale produse chinezesti in valoare de 16 miliarde de dolari, declansand represalii imediate din partea Beijingului, chiar daca negocierile s-au reluat pentru a opri razboiul comercial dintre cele doua puteri. Noua transa de taxe vamale impusa de Washington ridica…

- Statele Unite au impus taxe vamale in valoare de 16 miliarde de dolari produselor importate din China, valoarea totala a acestora ajungand la 50 de miliarde de dolari, in contextul unei dispute comerciale continue intre cele doua tari, relateaza BBC.

