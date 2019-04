Stiri pe aceeasi tema

- Combinatul de Oțeluri Speciale de la Târgoviște s-a ales cu o amenda de 150.000 lei și cu sistarea activitații pe o perioada de doua luni la o secție care a generat doua poluari accidentale.

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad (UDMR), a declarat, marti, ca va contesta in instanta amenda de 10.000 aplicata recent de Prefectura Covasna. "Voi ataca in instanta, mai ales in conditiile in care (procesul cu - n.r) amenzile date anul trecut, este adevarat ca deocamdata…

- Un organizator de evenimente din București s-a ales cu o amenda usturatoare dupa ce a a lipit afișe publicitare in locuri neautorizate din Timișoara. Este vorba de firma Phoenix Entertainment Agency SRL București, care a fost sancționata de polițiștii locali ieri pentru ca a lipit postere publicitare…

- Masinile parcate la intamplare vor aduce, in curand, pagube serioase in buzunarele soferilor bucuresteni. Amenda, ridicarea, transportul si depozitarea pentru o zi a autovehiculelor vor costa cateva sute de lei bune. Proiectul este deocamdata in dezbatere publica.

- Șoferii care primesc amenzi de circulație și nu le platesc ar putea sa scape de ele, insa doar in anumite condiții. Legea prevede ca dupa o perioada, orice amenda contravenționala, inclusiv una rutiera, se prescrie daca cel dator nu a fost executat silit.

- Puțini șoferi știu ca exista o amenda de 1 000 de lei pe care autoritațile o pot aplica pentru un gest foarte frecvent in trafic. Este vorba despre cei care blocheaza intersectiile, fortand culoarea verde a semaforului. Șoferii care obisnuiesc sa intre in intersectii fara a le permite celor care au…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo a acceptat, astazi, o amenda de 18,8 milioane euro, in procesul de frauda fiscala judecat de un tribunal din Madrid si o sentinta de inchisoare cu suspendare de 23 luni dictata impotriva sa, relateaza Reuters, citat ...

- Orange Romania sustine ca a fost sanctionata de Consiliul Concurentei pentru ca a stopat practicile inselatoare ale unui furnizor de servicii si anunta ca va contesta amenda prin toate mijloacele legale, po...