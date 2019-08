Amendă uriașă pentru arhitectul care a construit „Podul Constituției” din Veneția. Turiștii consideră construcția o adevărată capcană pentru ei Arhitectul spaniol Santiago Calatrava, care a construit Podul Constituției din Veneția, a fost amendat cu 86.000 USD (78.000 de euro), dupa ce o instanța italiana a stabilit ca exista numeroase defecte la baza acestui proiect. Decizia a fost pronunțata pe 9 august 2019, potrivit CNN. In verdict se precizeaza faptul a arhitectul a fost „neglijent” in procesul sau de construcție și se menționeaza faptul ca acesta a proiectat și alte poduri - inclusiv in Dallas, Texas și Calgary, Alberta - ca dovada ca ar fi trebuit sa aiba suficiente informații pentru a realiza o structura solida. Podul, care are… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

