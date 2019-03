Amendă sau închisoare pentru cei care critică Guvernul Parlamentul rus a aprobat o lege controversata care permite autoritatilor sa retina orice persoana care da dovada de "lipsa de respect" fata de Guvern sau oficiali rusi, inclusiv fata de presedintele Vladimir Putin, pe retelele de socializare online, relateaza cotidianul The Guardian. Legea, despre care criticii spun ca reaminteste de perioada sovietica, prevede o amenda de pana la 100.000 de ruble (6.359 lei) pentru mesaje "indecente", postate pe retelele de socializare online, care demonstreaza "lipsa de respect fata de societate, tara, simbolurile oficiale, constitutie si autoritatie".… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

