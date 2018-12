Stiri pe aceeasi tema

- Un roman care lucra ca xofer de TIR in Franta a murit sambEtE dimineatE, in jurul orei 5:30, intr-un accident cumplit. Colegul lui, care se afla la volan, a pierdut controlul volanului xi TIR-ul s-a rEsturnat.

- Un sofer roman de TIR a fost batut in Franta, pe autostrada, cu parul, de protestatarii in veste galbene. Agresorul lui a fost arestat si ... The post Un sofer roman de TIR a fost batut in Franta, pe autostrada, cu parul, de protestatarii in veste galbene appeared first on Renasterea banateana .

- Un șofer roman de TIR a fost arestat și plasat in arest preventiv, duminica 25 noiembrie, dupa ce vamesii francezi au descoperit in camionul pe care... The post Șofer roman de TIR arestat in Franța. Ce au descoperit vameșii in TIR-ul condus de acesta appeared first on Renasterea banateana .

- Caz șocant in Marea Britanei! Un șofer roman a fost arestat dupa ce polițiștii au gasit in camionul lui 21 de persoane, dintre care 15 copii. Fugarii voiau sa intre ilegal in țara. Autoritațile banuiesc ca oamenii sunt din Vietnam. Ei au fost gasiți in cabina frigorifica, printre baxuri cu apa minerala,…

- Florin Salam isi va spala rusinea cu 50.000 de euro! Agresorul manelistului, un interlop roman aciuat in Peninsula, s-ar fi oferit sa le plateasca fara cracnire pentru ca scandalul sa fie stins. Lower Stan, barbatul care l-a agresat pe Florin Salam, reactie pe Facebook: "Am fost drogat, nu…

- Amenda record, de peste 46 de mii euro, pentru o chiriașa din Paris. Autoritațile au sancționat-o pe femeie pentru ca a subinchiriat apartamentul fara acordul proprietarului, ceea ce este interzis in Hexagon. In plus, ea nu a declarat la Fisc veniturile realizate astfel.

- Un tanar din Zalau, județul Salaj, i-a acordat primul ajutor unui șofer francez care a provocat un teribil accident rutier, zburand cu mașina peste delimitatorul inalt de peste un metru dintre sensurile de mers. Adrian Mica, un tanar de 25 de ani din Zalau, care lucreaza ca șofer in Franța, mergea la…