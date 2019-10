Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai mari sanctiuni aplicate, in anul 2018, de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj, in suma totala de 216.000 de lei, din care 200.000 de lei pentru munca fara forme legale de angajare si 16.000 de lei pentru incalcarea normelor de securitate si sanatate in munca, a ramas valabila,…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj a caștigat, definitiv, unul dintre procesele semnificative intentate, anul trecut, de catre unul dintre angajatorii sancționați pentru munca la negru. In luna aprilie a anului trecut, societatea care deține restaurantul ”Dumbrava” din Targu-Jiu a primit,…

- Judecatoria Tulcea a dispus condamnarea in prima instanta a unui barbat acuzat de ultraj la un an de inchisoare cu suspendare. Decizia nu este una definitiva, ea fiind contestata la Curtea de Apel Constanta, instanta care va lua o decizie definitiva. Victima inculpatului este un politist din Tulcea,…

- In acest moment , gradul de ocupare in toate statiunile de pe litoralul romanesc este de suta la suta. Regina statiunilor ramane Mamaia, aflata in partea de nord a litoralului, care a avut turisti inca din luna februarie a acestui an. Doar cateva camere mai sunt disponibile acum la Venus sau la Neptun,…

- Proprietarul unei brutarii din comuna Farcașești a pus cainii pe inspectorii de la Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj, care au facut un control inopinant noaptea, pentru a verifica daca cei care faceau painea erau angajați cu forme legale. Pentru ca a impiedicat acest control, respectivul patron…

- Facebook a primit verdictul judecatorilor în scandalul încalcarii drepturilor de folosinta a datelor personale ale utilizatorilor. Reteaua de socializare trebuie sa plateasca o amenda-record de 5 miliarde de dolari!

- 13 incupați figureaza in dosarul penal nr.2101/95/2019 aflat pe rolul Tribunalului Gorj, in care apare ca parte civila Complexul Energetic Oltenia, chiar daca unul este decedat. Dosarul de luare de mita este nou nouț, fiind inscris pe 18 iulie la aceasta instanța, asta dupa ce magistrații Curții…

- Ziarul Unirea Firma care a incercat sa puna mana pe Roșia Montana falimenteaza un stat. Amenda record de 5,84 miliarde de dolari impusa de instanța de arbitraj Firma care a incercat sa puna mana pe Roșia Montana falimenteaza un stat. Amenda record de 5,84 miliarde de dolari, impusa de instanța de arbitraj…