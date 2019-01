Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 29 de ani a fost sanctionat cu 500 de lei de catre un echipaj de politie pe motiv ca a solicitat abuziv ajutor la 112. Barbatul spune ca intentia lui a fost una buna si considera ca politia a facut exces de zel, nu el.

- Un accident rutier s-a produs sambata in jurul orei 14 pe varianta ocolitoare de la intrarea in Cluj-Napoca, in Apahida. Din primele informații au fost implicate doua autovehicule, dintre care unul a fost proiectat in afara șoselei și s-a rasturnat. La locul accidentului au intervenit doua echipaje…

- Robert Gabriel Berechet (20 de ani) din Ploiesti, tanarul care a filmat mai multe scene de o violenta extrema, in timp ce-si maltrata prietena, a ajuns sambata in fata instantei de judecata.

- Traficul rutier este intrerupt marti dimineata la Banesti, pe DN1, pe sensul Brasov - Ploiesti, in urma unui accident rutier in care au fost implicate sapte autoturisme si o ambulanta privata, iar doua pe...

- Un tanar din comuna Voitinel si-a aflat pedeapsa in dosarul in care a fost trimis in judecata pentru ucidere din culpa, dupa ce a provocat un grav accident, intrand cu masina pe contrasens, intr-un autoturism care se deplasa regulamentar, in care se aflau un barbat de 37 de ani, care a murit, si ...

- Video incredibil cu un polițist local din Targu Jiu. Agentul a fost filmat in timp ce il amenința pe un șofer de taxi ca il amendeaza, pur si simplu, „din ambiție”. Deși știa ca este filmat, agentului nu i-a pasat și asta nu l-a impiedicat sa il avertizze pe șofer ca ii va amenda din ambiție. Surse…

- Un sofer roman de TIR e grav ranit, dupa ce s-a rasturnat cu camionul pe autostrada, in Ungaria. Accidentul a avut loc vineri de dimineata pe M1, in diretia Komarom, la 80 de km de Budapesta. Un camion romanesc inmatriculat in Arad a intrat pe contrasens, trecand prin parapetii despartitori ai autostrazii…