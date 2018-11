AMENDĂ pentru firma care înalță Catedrala Mântuirii Neamului ”In data 23.11.2018 ISU București – Ilfov a aplicat constructorului o amenda contravenționala in valoare de 10.000 de lei pentru incalcarea normelor de securitate la incendiu aplicabile la organizarea de șantier pentru acest obiectiv”, precizeaza ISU. De asemenea, Inspectoratul pentru Situații de Urgența subliniaza ca a inștiințat Mitropolia Munteniei și Dobrogei –Arhiepiscopia Bucureștilor ca, in condițiile date, acesta poarta intreaga responsabilitate pentru siguranța participanților. ”Intrucat, din punct de vedere tehnic, construcția nu este finalizata, iar in preajma acesteia este organizat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

