Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna in tot judetul, dar nu exista niciun drum inchis, potrivit informatiilor furnizate, luni, de Institutia Prefectului Judetului Valcea. Potrivit sursei citate, in ultimele 24 de ore, ca urmare a caderii de precipitatii in special sub forma de lapovita…

- Dupa Primaria Capitalei anunta ca sunt pregatite peste 450 de utilaje pentru actiunile de deszapezire din noaptea de miercuri spre joi și ca este disponibil un stoc de material antiderapant de peste 17.000 de tone. "Pentru actiunile din aceasta noapte sunt pregatite sa intervina un numar de 454 de…

- Potrivit CNAIR, duminica, intre orele 5.00 si 17.00, drumarii au actionat permanent pentru a mentine practicabila, in conditii de siguranta, reteaua rutiera din tara, 810 utilaje si au raspandit aproximativ 6.059 de tone de material antiderapant.Astfel, DRDP Bucuresti a intervenit cu 97…

- Drumarii intervin pentru mentinerea autostrazilor si drumurilor nationale deschise fara restrictii, duminica fiind raspandite peste 6.000 de tone de material antiderapant, potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Peste 800 de utilaje au fost folosite la nivel…

- Drumarii au intervenit, sambata, pana la pranz, cu peste 1.400 de utilaje si au raspandit peste 10.000 de tone de material antiderapant, la nivel national. La aceasta ora nu sunt drumuri inchise sau restrictionate din cauza conditiilor meteorologice, iar drumarii actioneaza permanent, potrivit Companiei…

- Amenda de 6.000 de lei pentru o firma de prelucrare a lemnului din Argeș. Polițiștii Secției de Poliție Rurala Rucar și reprezentanți ai Garzii Forestiere Ploiești au efectuat un control la o societate comerciala din comuna Rucar cu profil de activitate depozitare și prelucrare material lemnos. In urma…

- Politisti din cadrul Postului de Politie Samarinesti s-au sesizat cu privire la faptul ca din gramezile depozitate de lucratorii primariei pe marginea unui drum comunal persoane necunoscute ar fi sustras material antiderapant.

- Unsprezece accidente s-au produs in Capitala, in ultimele 24 de ore, unspeceze persoane fiind ranite usor. In conditiile avettizarilor meteorologice, prezenta utilajelor care actioneaza cu material antiderapant s-a intensificat, au anuntat, miercuri dimineata, reprezentantii Brigazii Rutiere.