Stiri pe aceeasi tema

- O românca a fost amendata de Poliție pentru ca plângea copilul de doi ani și patru luni. ”Aceasta femeie a primit amenda pentru ca baietelul ei in varsta de 2 ani si ceva plangea la ora 02.25 dimineata, copilul fiind si racit ... Asta s-a intamplat…

- Poliția olandeza a anunțat ca presupusul autor al atacului cu cuțitul din gara centrala de la Amsterdam este un afgan in varsta de 19 ani, care are permis de rezidența in Germania, acesta fiind impușcat de forțele de ordine dupa ce a injughiat doua persoane, informeaza site-ul postului ABC News.

- Politia din Argentina a inceput perchezitionarea proprietatilor apartinand fostei presedinte, Cristina Fernandez de Kirchner, ca parte a unei anchete majore de coruptie, informeaza postul BBC.

- Pistolul sustras la protestul din seara de 10 august de la femeia-jandarm agresata a fost recuperat. Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat detalii despre locul unde a fost gasita arma furata de la femeia-jandarm, batuta de huliganii de la protest.”In urma actelor…

- Politia locala invoca in procesu-verbal o hotarare de Consiliu Local, care prevede ca "e interzisa: lipirea, scrierea sau expunerea de afise sau anunturi in alte locuri decat panourile speciale de afisaj". Valentin Toader a declarat pentru G4Media.ro ca a fost legitimat de politisti in noaptea scrierii…

- In urma cu aproximativ o luna, barbatul in varsta de 37 de ani l-a vazut pe polițistul care il amendase in trecut și l-ar fi amenințat ca il omoara. Poliția s-a sesizat și a deschis un dosar penal pentru ultraj. In ultimele zile barbatul a sunat in repetate randuri la Secția 2, intreband cand…

- Clujeanul care, impreuna cu un francez, și-a arat campul cu un mesaj anti-PSD a fost contactat de Poliție pentru a șterge mesajul. Sorin Bobiș se intreaba daca a incalcat vreo lege și apeleaza pe Facebook la opinia juriștilor. ”O intrebare pentru prietenii juriști de pe FB. Am fost rugați de poliție…