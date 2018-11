AMENDĂ de până la 5.000 de lei pentru cei care deţin telefoane wireless ilegale Telefoanele fixe de tip DECT 6.0 fara marcaj CE provin in cea mai mare parte din Statele Unite ale Americii, Canada sau state din Asia și sunt destinate utilizarii in aceste țari. Telefoanele fixe fara fir de tip DECT 6.0 funcționeaza in benzi de frecvențe care in Romania sunt destinate altor servicii, și anume celor de telefonie mobila și internet mobil de banda larga de generația a treia. In momentul in care un astfel de aparat neconform este pus in funcțiune pe teritoriul Romaniei, el produce interferențe care perturba funcționarea serviciilor de telefonie mobila. Astfel, numarul utilizatorilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

