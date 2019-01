Stiri pe aceeasi tema

- 18.000 de euro este amenda pe care au primit-o doi romani, unul soferul, altul proprietarul unui camion confiscat in Germania. O echipa a poliției ... The post 18.000 de euro amenda pentru doi romani, unul soferul, altul proprietarul unui camion confiscat in Germania appeared first on Renasterea banateana…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, marti, la Aachen, in Germania, la ceremonia de semnare a Tratatului de cooperare si integrare franco-german, la invitatia cancelarului Angela Merkel si a presedintelui francez, Emmanuel Macron. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului va avea si…

- Se pare ca trupul nou-nascutului era plin de rani grave, scrie antena3.ro. Micuțul a fost gasit in casa respectiva de vecini, iar familia acestuia disparuse. Citeste si O dadaca a omorat un bebelus de 2 luni si i l-a dus mamei, spunandu-i ca doarme Trupul neinsuflețit al copilului a…

- Angajati fara contract de munca, subremunerati, obligati sa faca ore suplimentare neplatite: in Germania, strainii sunt adesea ‘exploatati de catre angajatorii lor’, denunta miercuri Institutul German pentru Drepturile Omului, informeaza AFP. Acesti straini, printre care sirieni si irakieni primiti…

- Curios sa afle ce sancțiune va incasa daca este depistat in timp ce conduce cu 190 kilometri pe ora și, in plus, mai este fara documente și sub inflența drogurilor, un tanar din județul Calarași a apelat la polițiști. Raspunsul l-a primit pe pagina de Facebook a MAI. „Buna ziua, cam la ce amenda ajung…

- Aproximativ 300 de medici s-au prezentat la interviuri la editia de toamna a „Carierelor in alb“, cel mai mare targ de joburi pentru personal medical din Banat care a avut loc duminica, 18 noiembrie, la Timisoara. Au venit recrutori din Germania, Marea Britanie, Franta, Belgia, Olanda, Suedia, Norvegia…

- Un echipaj de poliție pocala a surprins, la inceputul acestei saptamani, un conducator auto in timp ce descarca dintr-o autoutilitara 18 m.c. de deșeuri (pamant și vegetație) pe domeniul public. Persoana respectiva, prinsa in flagrant in zona Calea București-Darste-Decathlon, a fost sancționata cu amenda…

- Aproape 100 de romani din țara și din diaspora au donat pentru Alexandru Baiașu, tanarul ars in explozia din Piatra Neamț. Pana astazi, 6 noiembrie, in contul pus la dispoziție de comunitatea romanilor din Belgia s-au adunat aproximativ 5.000 de euro. Cornel Radu-Loghin, din Bruxelles, cel care s-a…