Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 30 de ani a fost prins de polițiștii locali din Timișoara in timp ce vandaliza corturile electorale ale mai multor partide politice aflate in zona centrala a orașului, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat de presa al Poliției Locale Timișoara, miercuri…

- Un tanar roman in varsta de 23 de ani, Dragos Alexandru Chihaia, nascut in Falticeni, pe 10 iunie 1996, si adoptat la varsta de doi ani de o familie din SUA – Florida, isi cauta mama biologica. Pe pagina de Facebook „The never forgotten Romanian children – Copiii niciodata uitati ...

- FOTO – Arhiva Un tanar in varsta de 23 de ani a fost gasit duminica seara, in jurul orei 19:50, spanzurat intr-un imobil din municipiul Turda. Medicii nu au mai putut face nimic pentru el. In urma unui apel la 112, la fața locului s-au deplasa pompierii din Turda cu o autospeciala, un echipaj al Serviciului…

- Tanar in varsta de 21 de ani, originar din raionul Ialoveni, a fost reținut de ofițerii de investigație a Inspectoratului de Poliție Centru din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinau, fiind suspectat de comiterea unui jaf.Un barbat in varsta de 44 de ani, originar din r.

- O femeie cu 1,32 mg/l alcool pur in aerul expirat a fost acrosata cu oglinda de pe partea stanga de un autoturism care se deplasa dinspre Licurici catre Hurezani. Femeia s-a angajat in traversarea neregulamentara a drumului fara sa se asigure. Victima, in varsta de 47 de ani, a fost dusa la spital chiar…

- Un tanar in varsta de 17 ani a fost injunghiat, marți seara, pe un teren de fotbal dintr-un parc al Sectorului 2 al Capitalei. Potrivit polițiștilor, banuit ca ar fi savarșit fapta este un alt adolescent, in varsta de 16 ani, care a fost condus la secție pentru audieri.„La data de 23 iulie…

- FOTO – Bistriteanul Un accident de circulație s-a produs marți dimineața, in jurul orei 07:20, pe DN17, pe raza localitații bistrițene Șieu Magheruș. Potrivit primelor informații, conducatorul unei autoutilitare, un tanar in varsta de 24 de ani, din Beclean, in timp ce se deplasa dinspre Bistrița inspre…

- FOTO – Facebook/Știri din Beclean Un accident de circulație, produs de un tanar din Dej, soldat cu doua victime, a avut loc joi dupa-amiaza, in jurul orei 14:00, pe DN17, pe raza localitații bistrițene Coldau. Potrivit primelor informații, un tanar in varsta de 27 de ani, din Dej, in timp ce se deplasa…