Amendă de 1500 de lei pentru refuzul de legitimare în fața polițistului. Legea a fost promulgată Președintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea pentru sporirea atribuțiilor polițiștilor. Actul normativ prevede, printre altele, amendarea cu pana la 1.500 de lei a persoanelor care refuza sa furnizeze polițiștilor sau jandarmilor date de identificare sau sa se prezinte la sediul Poliției. Actul normativ prevede ca “refuzul unei persoane de a furniza date pentru stabilirea The post Amenda de 1500 de lei pentru refuzul de legitimare in fața polițistului. Legea a fost promulgata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

