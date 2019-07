Stiri pe aceeasi tema

- Unicredit Bank S.A. a fost sanctionata cu echivalentul in lei a 130.000 de euro, de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), pentru nerespectarea legislatiei europene privind datele cu caracter personal, a anuntat miercuri, instituția. Este prima…

- Astazi, 13 iunie, cu ocazia unui bilant care marcheaza primul an de aplicare a Regulamentului general al UE privind protectia datelor (GDPR), Comisia Europeana publica rezultatele unui sondaj Eurobarometru special privind protectia datelor.

- Astazi, 13 iunie, cu ocazia unui bilant care marcheaza primul an de aplicare a Regulamentului general al UE privind protectia datelor (GDPR), Comisia Europeana publica rezultatele unui sondaj Eurobarometru special privind protectia datelor.

- Reprezentanții BRD au trimis redacției ”Sursa Zilei” un punct de vedere referitor la dezvaluirile de marți, 14 mai, in legatura cu dosarul instrumentat de DIICOT Vrancea in care sunt urmariți penal șapte șefi din BRD dupa o plangere a firmei Arta Vinului din Cirligele, Vrancea. In esența Banca considera…

- ”Partidul Social Democrat iși exprima indignarea fața de campania murdara a Opoziției care folosește imaginea Sfantului Mantuitor Iisus Hristos in clipuri electorale, cu scopul de a ataca sau de a compromite PSD. Autorii acestei campanii mizerabile sfideaza și batjocoresc credința creștina impartașita…

- Fostul ministru al justiției, Tudorel Toader, face o analiza „la sange”, pe contul sau de Facebook, a ceea ce el a numit „Epopeea «neavizarii» Codurilor penale!”. Tudorel Toader a realizat, pe Facebook, o critica dura a tot ce a insemnat procesul de modificare a codurilor penal și de procedura penala,…

- Presedintia a anuntat oficial care sunt cele doua intrebari pentru referendumul din 26 mai: Sunteti de acord cu interzicerea amnistiei si gratierii pentru infractiuni de coruptie?/ Sunteti de acord cu interzicerea OUG in domeniul infractiunilor? Presedintia a anuntat prin purtatorul de cuvant Madalina…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost intampinat, la sediul instanței supreme, de protestatarii #rezist, inaintea termenului de judecata in dosarul angajarilor fictive de la Teleorman. Mai mulți protestatari s-au adunat la ICCJ, insa jandarmii i-au scos din curtea instituției și le-au cerut sa stea peste…