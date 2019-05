Amendă de 11.000 de dolari pentru transport ilegal de lipitori Un barbat a fost amendat cu 11.000 de dolari pentru ca a încercat sa transporte ilegal în bagaje mii de lipitori din Rusia în Canada, scrie BBC. Ippolit Bodounov a fost reținut pe aeroportul internațional Pearson din Toronto în octombrie anul trecut când aproximativ 4.788 de lipitori vii, specia Hirudo verbana, s-au gasit într-o punga mare în bagajele lui.



Aceasta specie de lipitori care sunt utilizate în scopuri medicale,intra sub incidența reglementarilor care vizeaza controlul comerțului cu animale salbatice deoarece supra-recoltarea de…

