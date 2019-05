Amendă consistentă pentru un afiș electoral rupt Distracție scumpa pentru un aradean. Acesta a fost amendat cu 1.000 de lei, dupa ce a fost prins ca a vandalizat un panou electoral. Un barbat de 31 de ani, din Arad, a fost surprins de polițiștii locali aradeni din cadrul Serviciului Ordine, Liniște Publica și Parcari, luni, 1 mai, in timp ce vandaliza un afiș electoral. Afișul electoral era lipit pe un panou in fața Liceului Sportiv, in prelungirea strazii Independenței cu strada Gloria din cartierul Bujac. „Dupa ce a fost identificat, barbatul a fost predat reprezentanților Poliției Municipiului Arad, in vederea continuarii… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

