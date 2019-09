Stiri pe aceeasi tema

- Un raport realizat de Fitch Solution arata ca o taxa asemanatoare cu cea pusa pe produse ca bauturile și alimentele cu zahar și tutun ar putea fi aplicata in curand pe carne, noteaza Business Insider. Studiul companiei de cercetare Fitch Solution preconizeaza ca o astfel de taxa ar putea deveni globala,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri ca ii va trimite presedintelui Klaus Iohannis propuneri pentru mai multe ministere dupa discutiile pe care le-a avut cu disidentii din ALDE. Dancila propune trei parlamentari din partidul lui Tariceanu si inainteaza propuneri pentru Ministerul de Interne,…

- In primele 7 luni din acest an s-au inregistrat 65.558 de casatorii, cu aproape 9.000 mai puține decat in perioada similara din anul trecut, arata datele transmise marți de Institutul Național de Statistica. De asemenea, numarul copiilor nascuți a scazut cu peste 12.000. De asemenea, varsta medie la…

- MASURA REALIZATA PE 1 FEBRUARIE 2018. Vezi AICI documentul. Acordarea respectului cuvenit, inclusiv in ceea ce priveste asigurarea unor venituri decente pentru cei care au muncit o viata, trebuie sa fie o prioritate a oricarei guvernari. Este important ca veniturile persoanelor varstnice, care au…

- Municipalitatea a lansat in consultare publica proiectul de hotarare privind modificarea HCL nr. 229 2019 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantari din bugetul municipiului Constanta, pentru activitati sportive organizate in baza Legii nr.69 2000 a educatiei fizice si sportului.…

- Licitatia vizeaza achizitia de "servicii de proiectare constand in expertiza tehnica, audit energetic si certificatul de performanta energetica initial, documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, studiu de fezabilitate, plan urbanistic de detaliu, documentatii pentru obtinerea avizelor…

- Salvați Copiii și Federația Elevilor din Romania atrag atenția asupra faptului ca, prin adoptarea Ordonanței de Urgența nr. 51/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul transportului, act normativ care a eliminat transportul județean de persoane din sfera serviciilor publice,…

- Trei deputați ALDE au facut un proiect prin care firmele care se simt nedreptațite de dispozițiile impuse de ANAF pot formula plângeri la instanțele judecatorești și, pâna la soluționarea cu decizie definitiva și irevocabila, acestea se se suspende. Prima data, despre acest proiect a scris…