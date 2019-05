Stiri pe aceeasi tema

- Johnson & Johnson Romania continua colaborarea cu Smart Everything Everywhere si lanseaza pentru cel de-al treilea an consecutiv Hacking Health 3.0, cel mai important hackathon pe teme de sanatate din Europa Centrala si de Est. Pe parcursul celor doua zile de lucru, participanti din intreaga tara vor…

- in parteneriat cu Global Vision Globalworth, liderul pieței de birouri in Romania și Polonia, lanseaza brandul Global Logistics, care va ingloba toate proprietațile sale logistice, ca parte a strategiei de a-și consolida poziția pe acest segment cu o creștere rapida, și anunța un nou proiect langa București.…

- Vizavi de acest subiect, Ilan Laufer transmis: ”Felicitari tuturor celor care au facut parte din cea mai mare misiune economica dedicata IMM-urilor cu capital romanesc. Este un moment important pentru parteneriatul strategic dintre Romania si SUA”. Timp de doua zile, cele 40 de companii…

- Farfurii cu sigla PSD ar fi fost folosite pentru servirea mesei pacienților la Institutul de boli infecțioase Matei Balș din București. In ciuda imaginii evidente, Ministerul Sanatații a reacționat spunand ca povestea este un „fake news” și a promis mai multe explicații intr-un comunicat de presa in…

- Principalii factori care au dus la devalorizarea leului in raport cu principalele valute reprezinta, de fapt, o reactie in lant declansata de majorarile de salarii necorelate cu productivitatea, care au dus la cresterea inflatiei si la majorarea deficitului comercial, potrivit unei analize a Camerei…

- Deși nivelul salariilor în România este unul dintre cele mai scazute din UE, creșterile salariale ar trebui sa urmeze riguros dinamica productivitații muncii, ceea ce necesita o abordare treptata. În caz contrar, o abordare accelerata în acest domeniu poate genera inflație și…

- Peste 700 de liceeni din București, Cluj și Timiș vor beneficia in mod gratuit de educație pentru orientare profesionala, prin intermediul modulului blended learning Profesii digitale. Cea de-a doua ediție a modulului dezvoltat de Junior Achievement (JA) Romania, in parteneriat cu Orange Romania, continua…

- Camera de Comerț Americana in Romania (AmCham Romania) a atras atenția, joi, asupra faptului ca masurile de impozitare nefundamentate distorsioneaza piața financiara și semnalele politicii monetare, crescand incertitudinea cu privire la evoluțiile economice ale Romaniei.„Pe ințelesul tuturor,…