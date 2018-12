Stiri pe aceeasi tema

- Sensul de urcare al DN 7C - Transfagarasanul - este blocat, vineri, in judetul Arges, in zona tunelului care precede barajul Vidraru, dupa ce doua bucati de stanca s-au desprins de pe versant. Politistii asigura fluidizarea circulatiei, informeaza News.ro.Potrivit Politiei Judetene Arges,…

- Potrivit IJP Prahova, pe DN 1 traficul s a intensificat pe sensul catre Brasov, incepand de la Barcanesti, Centura de Vest Ploiesti si zona montana, in special pana in Comarnic, unde s-a format coloana de auto de la KM 101 pana la intrarea in localitate (6 km). Pentru tranzit catre Brasov…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza marcajelor rutiere care se aplica in centrul orasului Predeal, judetul Brasov, precum si a numarului mare de autovehicule care circula in zona, traficul este intens la aceasta ora pe ambele sensuri de mers ale DN1.Astfel,…

- Politia Prahova a impus restrictii de circulatie, miercuri seara, pe DN 1A, mai sus de Valenii de Munte, din cauza ninsorii. Masinile mari nu pot inainta, din cauza unor tir-uri care au derapat. Potrivit Politiei Prahova, pe DN 1A ninge si s-a depus un strat subtire de zapada pe carosabil, fiind sesizari…

- Poliția Prahova a impus restricții de circulație, miercuri seara, pe DN 1A, mai sus de Valenii de Munte, din cauza ninsorii. Mașinile mari nu pot inainta, din cauza unor tir-uri care au derapat, informeaza Mediafax.Potrivit Poliției Prahova, pe DN 1A ninge și s-a depus un strat subțire de zapada pe…

- Autostrada A1 București-Nadlac, tronsonul Lugoj-Deva, lotul 4 – Mobilizare la breteaua de coborare cu sensul de mers spre Ilia și la conexiunea cu nodul rutier Șoimuș Constructorul lotului IV al tronsonului Lugoj-Deva, ce ține de Autostrada A1 București-Nadlac, mobilizeaza masiv muncitori la breteaua…

- Circulatia rutiera pe drumul national 1, in zona localitatii Comarnic, este oprita pe sensul de mers Ploiesti, dupa ce o femeie a fost lovita mortal de o masina, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Circulatia rutiera pe drumul national 1, in zona localitatii Comarnic, este oprita pe sensul de mers Ploiesti, dupa ce o femeie a fost lovita mortal de o masina, potrivit Mediafax Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe DN 1, in zona localitatii Comarnic,…