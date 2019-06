Serviciul de Ambulanța Gorj are in dotare doua ambulanțe noi! Cele doua autospeciale de intervenție medicale au primit finanțare in cadrul proiectului “Imbunatațirea Capacitații de intervenție la Urgențele Medicale, regiunea S-V Oltenia aparținand POR 2014-2020”, derulat de Guvernul Romaniei prin Ministerul Sanatații, Departamentul pentru Situații de Urgența și IGSU.

Ambulanțele noi sunt de tipul C2, au motoare de 2.300 cmc și 170 de cai putere, dar și multe facilitați moderne.

In total, SAJ Gorj deține trei autospeciale tip C2: una Mercedes Sprinter, in activitate din anul…