Ambulanțe noi în dotarea SAJ Buzău In curtea Serviciului de Ambulanța Județean Buzau au ajuns primele șapte ambulanțe de tip B 4×2, carora li se vor alatura, in curand, alte 13 (doua tip C2, alte doua B 4X2, cinci 4X4 și patru de tip A2, acestea din urma fiind destinate strict transportului pacienților). Livrarea primului lot de ambulanțe noi catre județe a inceput luni, 10 decembrie, și va continua pana in data de 17 decembrie 2018, urmand ca alte loturi sa fie livrate in cursul primului semestru al anului 2019 catre serviciile de ambulanța și SMURD, a anunțat, pe pagina sa de Facebook, secretarul de stat Raed Arafat, care a mulțumit… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

