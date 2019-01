Ambulanţa Prahova a început anul cu un record de intervenţii V. Stoica Prahovenii au chefuit din plin in noaptea dintre ani, dar și in primele zile din 2019, fara sa țina cont de afecțiunile medicale cronice de care sufera. Tocmai de aceea, echipajele de la Ambulanța Prahova nu au prididit, la propriu, sa alerge in toate aceste zile pentru a le veni in ajutor celor care au avut nevoie de servicii medicale de urgența. Mai mult decat atat, s-a atins un adevarat record de intervenții nu in noaptea de Revelion sau de Sfantul Vasile, ci pe 2 ianuarie, cand mașinile de Salvare au ajuns la 465 de cazuri in doar 24 de ore. Și de aceasta data, excesele in consumul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- V. Stoica Serviciul de Ambulanța Județean Prahova incheie acest an cu ambulanțe noi, primite prin intermediul programului derulat de Departamentul pentru Situații de Urgența, dar și cu reparații capitale – mult așteptate – in curtea interioara a sediului din Ploiești. Ieri, președintele Consiliului…

- • Tinand cont de programul de functionare al unitatilor de productie si de invatamant, dar si a centrelor comerciale, TCE Ploiesti a anuntat care va fi programul de lucru al tonetelor de la care pot fi achizitionate bilete si legitimatii de calatorie, in perioadele 25-26 decembrie 2018 si 1-2 ianuarie…

- La fel ca și in marile orașe de la noi in țara și din strainatate, in „Capitala Țarii Moților” au avut loc ieri și azi doua evenimente specifice sarbatorilor de iarna, desfașurate intr-un decor hibernal autentic, cu foarte multa zapada depusa la sfarșitul saptamanii trecute. Ca noutate in acest an…

- V. Stoica Și pompierii prahoveni se vor innoi, inaintea Sarbatorilor de Iarna, pentru ca, sambata, la ISU Prahova vor sosi trei ambulanțe SMURD destinate intervențiilor de urgența. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, cele trei autospeciale vor fi distribuite Detașamentului…

- V. Stoica Fața de anul trecut, cand pinguinii intrasera in transa printre Moș Craciunii care se predau, in centrul Ploieștiului, in perioada Sarbatorilor de Iarna, anul acesta, la pachet cu instalațiile de iluminat ornamental poziționate in unele zone din fața parcului din fața Palatului Administrativ,…

- In saptamana 19 – 23 noiembrie se va desfașura cea de-a doua ediție a campaniei ”Noi donam, noi salvam”, inițiata de Spitalul Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia, in cadrul careia personalul medical va dona sange, pentru a ajuta Centrul de Transfuzie Sanguina, dar și pentru a mobiliza, prin puterea…

- Patru persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut joi dimineata, pe DN 1C Baia Mare - Dej, in comuna Satulung, victimele fiind scoase dintre fiarele contorsionate ale unui autovehicul de un echipaj de descarcerare si preluate de echipaje ale SMURD si Serviciului de Ambulanta Judetean,…

- Marti la amiaza, un detinut de 26 de ani aflat in custodia Penitenciarului Oradea, cunoscut cu afectiuni psihice, a provocat un incendiu in camera de detinere in care se afla cazat alaturi de un alt deținut. Cu bricheta Tanarul are 26 de ani si trebuie sa execute peste 12 ani de puscarie pentru…