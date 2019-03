Stiri pe aceeasi tema

- La doar 21 de ani, Marta Comnoiu, o tanara din Campina, studenta in anul al II-lea la Facultatea de Stiinte ale Educatiei, a ales sa devina mama de imprumut pentru copiii abandonati in spitalul de Pediatrie din Brasov.Este singura romanca dintre voluntarii veniti in orasul de sub Tampa sa ofere afectiune…

- Debbie Rowe, fosta sotie a lui Michael Jackson, a recunoscut ca cei doi copii ai artistului au ca tata un donator anonim. Debbie este mama lui Prince si Paris, care au fost conceputi prin inseminare artificiala, relateaza online ziarul spaniol ABC.

- Nevoita sa plece la doua saloane auto de la care nu a lipsit niciodata de cinci ani incoace, Roxana Ciuhulescu si-a lasat copiii cu sotul ei, Silviu Bulugioiu. A stat cu inima stransa, insa acesta s-a descurcat bine singur cu cei mici. Roxana Ciuhulescu nu poate sta prea mult fara cei doi copii ai sai,…

- Pianista Dana Ciocarlie – unul dintre muzicienii romani care se bucura de o cariera internaționala de succes – este invitata sa susțina marți, 12 martie (19.00) un recital de pian pe scena Salii Radi...

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a transmis un comunicat de presa in care face precizari privind integrarea copiilor cu nevoi speciale in sistemul invatamantului public de masa. Astfel, se arata ca, in baza Legii nr. 221/2010, precum si a Strategiei nationale "O societate fara bariere pentru persoanele…

- ​Federatia Româna de Tenis încearca sa le usureze drumul spre finala FedCup jucatoarelor noastre si doreste sa organizeze semifinala cu Franta în România. Reprezentantii competiției au stabilit înca de la alcauirea tabloului de concurs cu meciurile din primul tur al Grupei…

- Cormoranii sunt o foarte mare problema pentru acvacultura din România si pentru unii fermieri piscicoli care au fost nevoiti sa renunte la afaceri si sa se reprofileze din cauza pierderilor înregistrate si de aceea Comisia Europeana trebuie sa gaseasca

- O aeronava a companiei Air France a fost obligata se aterizeze de urgența pe aeroportul „Henri Coanda” din Otopeni in aceasta seara. Avionul marca Boeing 777 efectua o cursa pe ruta Bangkok – Paris. O persoana aflata la bordul aeronavei a necesitat ingrijiri medicale de urgența și, din acest motiv,…