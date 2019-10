Ambulanță, lovită de o mașină, în timp ce transporta un rănit grav dintr-un alt accident Un accident grav s-a petrecut, in aceasta seara, in centrul orașului Recaș, in incident fiind implicata o ambulanța din Hunedoara care transporta la Timișoara un pacient in stare grava, ranit intr-un alt incident rutier. La un moment dat, de pe o strada laterala, o șoferița a ieșit cu mașina pe DN6 fara sa se asigure […] Articolul Ambulanța, lovita de o mașina, in timp ce transporta un ranit grav dintr-un alt accident a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost lovita de un autpoturism, luni dimineața, in timp ce traversa strada Calea Moților din Alba Iulia, in zona Vila Duțu, pe trecerea de pietoni. Potrivit IPJ Alba, o femeie de aproximativ 45 de ani a fost acroșata in timp ce traversa strada c-lea Moților, pe trecerea de pietoni (zona Vila…

- Un echipaj de politie a trecut prin momente dificile, dupa ce autospeciala in care se aflau a fost lovita puternic de un sofer care n-a respectat girofarul aprins si semnalele auditive pornite de politistii in misiune. Masina de politie a fost lovita in plin si rasturnata in intersectie,…

- Accident de circulație, sambata seara, pe drumul ce leaga Timișoara de Moravița. Un biciclist in varsta de 31 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de o mașina ricoșata in urma unui accident.

- Seful Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, Constantin Dancu, a fost ranit, sambata, dupa-amiaza intr-un accident rutier, dupa ce motocicleta pe care o conducea a fost lovita de un autoturism care nu a respectat semnificatia indicatorului ”Oprire”.

- Accident de munca la Timișoara. Un barbat este in stare grava dupa ce s-a electrocutat in timp ce lucra pe un stalp de electricitate. Și un coleg de-al lui a cazut de la inalțime și s-a ranit.

- Accident grav, in acesta dimineața pe strada Cluj din Timișoara, provocat de un taximetrist de 25 de ani. Acesta a schimbat banda de mers fara sa se asigure, la intersecția cu strada Arieș. A acroșat un Volkswagen care a fost proiectat pe trotuar, unde a lovit o tanara de 18 ani. O ambulanța a […]…

- Accident grav, in aceasta seara, intre Timișoara și Giroc. O femeie a fost transportata la spital in stare grava, fiind lovita de un autoturism. Conform primelor informații, femeia se afla pe bicicleta atunci cand traversa pe marcajul pietonal. A fost lovita de un tanar in varsta de 19 ani, care circula…

- Accident pe strada Timisoarei din Lugoj, la trecerea la nivel peste calea ferata. Un autoturism a fost lovit in plin de un automotor Sageata Albastra. In momentul impactului in masina se aflau soferul si un minor. Barbatul de la volan a spus ca sistemele de avertizare nu au functionat, insa cativa martori…