- O ambulanta de la Serviciul Judetean Sibiu a fost implicata sambata intr un accident rutier, in municipiul Sibiu, in sensul giratoriu de la Spitalul Judetean, in timp ce se deplasa catre un pacient cu hipoglicemie, informeaza Agerpres.roPotrivit reprezentantilor Ambulantei Sibiu, echipajul, format din…

- Un accident rutier a avut loc, in aceasta dimineața, pe strada Carpaților. Potrivit polițiștilor, un autoturism Ford, care circula dispre strada Carpaților, spre Bulevardul Valea Cetații, in dreptul imobilului nr. 3 a efectuat viraj stanga, moment in care a intrat in coliziune cu o ambulanța care circula…

- O ambulanta care transporta o pacienta catre un spital din Sibiu a fost implicata, marți dimineața, intr-un accident rutier, in localitatea Balcești, in județul Gorj. Femeia de 76 de ani și cei doi șoferi implicați in evenimentul rutier au ajuns la spital, la fața locului fiind trimise mai…

- O ambulanta care transporta spre un spital din Sibiu o batrana de 76 de ani a fost implicata intr-un accident, marti dimineata, pe DN 67 C, in localitatea Balcesti, din judetul Gorj. Batrana, soferul autospecialei, cat si cel al autoutilitarei au fost raniti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident rutier a avut loc vineri, 11 ianuarie, in judetul Constanta, in zona localitatii Nuntasi. Potrivit primelor informatii, este implicata o ambulanta.Oamenii legii se indreapta catre locul...

- Cinci persoane au fost ranite, marti, la Podu Zamfirei, localitatea Suraia, in urma coliziunii dintre o ambulanta SMURD si o autoutilitara, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Prin...

- Miercuri noaptea spre joi (la ora 02.52), dispeceratul ISU-ambulanta a fost anuntat prin numarul unic de urgenta 112, despre producerea unui eveniment rutier pe DN1 F, intre localitatile Panic si Zalau. Pompierii zalauani s-au deplasat imediat la fata locului cu trei autospeciale (una cu apa si spuma,…

- Pompierii actioneaza in aceste momente pe DN2A, la iesire din Harsova spre Ghindaresti, judetul Constanta. Din primele informatii, o ambulanta pentru dializa este implicata in eveniment.ISU Constanta transmite ca o persoana este incarcerata. Aceasta este constienta.Potrivit SAJ Constanta, victima prezinta…