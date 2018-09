Ambulanta implicata intr-un accident in municipiul Constanta. Soferul vinovat a parasit locul faptei

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care circula pe bicicleta, in Petresti, a fost ranit dupa ce un autoturism l-a acrosat la plecarea de pe loc. Soferul si-a continuat drumul. Potrivit IPJ Alba, in 10 septembrie, in jurul orei 17.45, Politia Municipiului Sebes a fost sesizata de catre un barbat cu privire la faptul ca a fost…

- Cei doi soti si copiii lor de 4 si respectiv 8 ani mai aveau doar cativa kilometri pana acasa. Tatal s-a angajat intr-o depasire insa la un moment dat, din coloana de masini, un alt sofer a virat la stanga fara sa se asigure. Pentru a evita sa se intample o tragedie, barbatul a tras de volan…

- ISU GORJ , a fost solicitat sa intervina, in aceasta dupa amiaza, la un accident rutier produs pe raza localitații Ciuperceni, in care au fost implicate un microbuz de transport persoane și un autoturism. La fata locului s-au deplasat echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Tg Jiu cu o autospeciala…

- Accident inexplicabil in Timiș. Un barbat care circula dinspre Timișoara spre Lugoj a patruns pe contrasens, chiar pe pasajul de la Remetea Mare și s-a izbit frontal de o ambulanța care se afla in misiune. Șapte persoane au fost ranite și transportate la spital, iar circulația in zona a fost blocata…

- O ambulanța care transporta doi pacienți a fost implicata intr-un accident in Remetea Mare, județul Timiș. Autosanitara aflata in misiune s-a ciocnit de o mașina care a patruns pe constrasens. Cinci persoane, printre care și șoferul care a facut manevra imprudenta, au ajuns la spital. Accidentul a avut…

- O ambulanța privata a fost implicata într-un accident rutier pe DN 58, în apropiere de localitatea Paltiniș. Vinovat se pare ca ar fi chiar ambulanțierul care era singur în autospeciala, scrie realitateaderesita.net.

- Un accident grav a avut loc în aceasta seara, pe bulevardul I.C. Bratianu din municipiu, în zona Poliției. Din primele informații, se pare ca doua mașini s-au ciocnit, iar în urma impactului violent, una a ricoșat, moment în care a surprins și accidentat grav…

- Grav accident in Balțați, județul Iași intre un autocar, un microbuz și o mașina. Șoferul unei mașini a murit, dupa ce s-a ciocnit cu un microbuz și un autocar. Autoritațile au activat planul roșu de intervenție. La fața locului intervine o autospeciala pentru transport personal și victime multiple,…