"Ambulanţa" care răpeşte copii stârneşte violenţe în Franţa. Romii din România şi Bulgaria, atacaţi cu bâte şi cuţite în Paris Zvonul ca un barbat intr-o dubita alba care rapeste copii, cel mai probabil pentru trafic de minori si trafic ilegal cu organe, s-au raspandit in ultimele saptamani in Franta. In urma zvonului, mai multe persoane inarmate cu bate, cutite de bucatarie si alte arme improvizate, au mers in taberele de romi din suburbiile capitalei franceze. Mai multi romi au fost atacati, potrivit news.ro. Cele mai grave incidente au avut loc luni noaptea in zonele Clichy-sous-Bois, Bobigny si Colombes. "Au fost tintite caravanele si dubele albe folosite de comunitatile rome, mai multi indivizi fiind… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Atacatorii, inarmati cu bate, cutite de bucatarie si alte arme improvizate, au ajuns la taberele de romi din suburbiile capitalei franceze. Cele mai grave incidente au avut loc luni noaptea in zonele Clichy-sous-Bois, Bobigny si Colombes. „Au fost tintite caravanele si dubele albe folosite de comunitatile…

- Potrivit The Sun, romii au fost atacați dupa ce au aparut mai multe zvonuri in mediul online potrivit carora aceștia ar fi rapit copii. Atacatorii au fost inarmați cu bate, cuțite de bucatarie și alte arme pe care le-au improvizat. Au ajuns in taberele romilor din suburbiile capitalei franceze,…

- Douazeci de persoane au fost arestate la Paris dupa ce au atacat mai multi romi, majoritatea din Bulgaria si Romania, in urma unor zvonuri online conform carora acestia ar fi rapit copii, scrie The Sun, conform news.ro.Atacatorii, inarmati cu bate, cutite de bucatarie si alte arme improvizate,…

- Comunitatea roma din Franța a fost atacata de mai multe persoane dupa ce in ultimele saptamani pe rețelele de socializare au circulat informații privind existența unui barbat intr-o camioneta alba care rapește copii. Aproximativ 20 de persoane au fost arestate marți dimineața dupa ce au atacat comunitațile…

- Municipiul Blaj gazduiește, in perioada 22 – 24 martie 2019, „Sarbatorea Mierii”, cel mai important targ apicol și singurul cu prezența internaționala din Romania. Ajunsa in acest an la cea de-a XII- a ediție, „Sarbatoarea Mierii” va reuni 150 de expozanți din țara și din strainatate, din țari precum…

- Premierul neo-zeelandez Jacinda Ardern a transmis, sambata, ca barbatul suspectat de uciderea a 49 de persoane in atacul comis vineri asupra a doua moschei din Christchurch detinea permis de arma, precum si un mic arsenal de arme semiautomate. "Atacatorul era detinator al unui permis de arma (...)…

- Declaratia a fost facuta in avanpremiera vizitei pe care o va efectua in Bulgaria premierul rus Dmitri Medvedev, in perioada 4-5 martie. "Acum vedem o atitudine constructiva a actualului Guvern bulgar, care intentioneaza sa relanseze proiectul centralei nucleare de la Belene, iar compania rusa este…

- Un barbat din Alba a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, fiind acuzat ca a spart contul de Facebook al iubitei sale, a intrat în mesaje, i-a copiat discutiile private si le-a facut publice, pe pagina personala a femeii.