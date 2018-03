Stiri pe aceeasi tema

- Martin Ambros, dorit de CSM București: ”Sunt deschis la discuții”. Echipa feminina de handbal CSM București a ramas fara antrenor principal, dupa ce Helle Thompsen a fost concediata, pentru rezultate nesatisfacatoare. Echipa ar putea fi antrenata din vara de spaniolul Martin Ambros, cel care, din 2016,…

- CSM Bucuresti are un final de saptamana fierbinte, dupa ce s-a despartit de Helle Thomsen. Oficial, antrenoarea nu a fost demisa, dar ea a anuntat ca nu se mai intoarce la echipa. Campioana Romaniei discuta cu doi antrenori nordici in aceasta perioada, unul fiind Per Johansson, iar celalalt un tehnician…

- Helle Thomsen si CSM Bucuresti au convenit oficial sa se desparta dupa partida de campionat cu CSM Bistrita (scor30-23). Deocamdata, campioana Romaniei nu are o varianta pregatita pentru a-i lua locul antrenoarei daneze. Bogdan Vasiliu, presedintele sectiei de handbal de la CSM Bucuresti…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei se va reuni duminica la Bucuresti, lotul antrenat de Ambros Martin fiind format din 16 jucatoare, care vor evolua in dubla cu Rusia, in 21 martie, la Togliatti, si in 25 martie, la Cluj in preliminariile CE din 2018. Lotul convocat de selectionerul Ambros Martin…

- Romania nu se va baza pe Cristina Zamfir si nici pe ... Melinda Geiger la cele doua partide cu Rusia de saptamana viitoare, din grupa preliminara de calificare la Campionatul European. Interul dreapta a suferit o entorsa la echipa de club Siofok, astfel ca a devenit indisponibila pentru urmatoarele…

- Presa maghiara a dezvaluit la inceputul acestei saptamani cine va fi noul succesor al lui Ambros Martin la Gyor, dupa ce antrenorul spaniol a anuntat luna trecuta ca se va desparti la sfarsitul sezonului de campioana Ungariei. Conform ziarului local Kisafold, viitorul antrenor va fi Gabor Danyi,…

- CSM Bucuresti va intalni echipa franceza Metz, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce formația din Hexagon a incheiat pe locul secund in Grupa principala a II-a. Campioana Romaniei a fost invinsa de Rostov, in Rusia, cu 24-25, incheind pe pozitia a III-a in prima grupa…

- CSM Bucuresti a ocupat locul al treilea in clasamentul final al Grupei principale 1 a Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a fost invinsa, in deplasare, de formatia rusa Rostov pe Don cu scorul de 25-24 (9-12). CSM Bucuresti a facut o prima repriza foarte buna in care a dominat si a condus…

- Helle Thomsen, amenințata cu demisia de la CSM București, dupa ce campioana Romaniei la handbal feminin a pierdut inca un meci in Grupa principala 1 din Liga Campionilor, scor 24-25, la Rostov, și merge in sferturile de finala de pe locul 3. Bogdan Vasiliu, presedintele sectiei de handbal de la CSM…

- Romania – Belgia, in Rugby Europe International Championship 2018. Se joaca pe 10 martie, de la ora 13.00, la Buzau. ”Stejarii” continua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019. Pentru aceasta partida, a patra din REIC 2018, staff-ul tehnic a stabilit un lot de 31 de jucatori. ACTUALIZARE…

- Selectionerul nationalei feminine de handbal a Romaniei, spaniolul Ambros Martin, a convocat un lot de 18 jucatoare pentru meciurile cu Rusia din preliminariile Campionatului European - EURO 2018, potrivit site-ului Federatiei Romane de profil.

- Selectionerul nationalei feminine de handbal a Romaniei, spaniolul Ambros Martin, a convocat un lot de 18 jucatoare pentru meciurile cu Rusia din preliminariile Campionatului European - EURO 2018, potrivit site-ului Federatiei Romane de profil. Din cele 18 handbaliste, cinci joaca in strainatate,…

- SCM Craiova a invins CSM Bucuresti cu 23-21 intr-un meci din cadrul etapei a 19-a a Ligii Nationale, reusind astfel sa puna punct unei perioade de invicibilitate a adversarei de aproximativ un an si jumatate. Ambele formatii vor calatori azi impreuna spre Moscova. De acolo, Craiova va pleca spre…

- Criza totala: CSM București a pierdut dupa un an și jumatate in Liga Naționala de handbal feminin. Antrenoarea Helle Thomsen, la un pas de demitere. Campioana a suferit primul esec in Liga Nationala dupa 38 de victorii la rand, 21-23 (12-11) in Banie, cu SCM Craiova, locul doi in ierarhia la zi. CSM…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a intocmit o lista preliminara cu 19 jucatori ce evolueaza in strainatate, in vederea partidelor amicale cu Israel si Suedia, din aceasta luna. Primul test este programat pe 24 martie, la Netanya, in compania Israelului, iar cel de-al doilea,…

- CSM București a caștigat chinuit ultimul meci din grupele principale, pe teren propriu, scor 29-24 cu Midtjylland. Fara Paula Ungureanu, 18 intervenții salvatoare, deznodamantul ar fi fost, cu siguranța, altul. CSM București nu-și gasește cadența. Egal cu Rostov, infrangere la Gyor, iar duminica seara…

- CSM București disputa astazi, de la 15.45, al cincilea meci din Grupa Principala a Ligii Campionilor, impotriva danezelor de la Midtjylland. Ora de start a partidei care va avea loc la Sala Polivalenta din Capitala a fost modificata la solicitarea forului european de handbal (EHF). Clubul…

- CSM București mai are șanse minime la primul loc in grupa. Trebuie sa caștige tot, iar Gyorul sa se incurce azi, la Nykobing. Campioana Romaniei, CSM București joaca duminica, de la ora 15:45, ultimul meci pe teren propriu in grupa 1 principala din Liga Campionilor. "Tigroaicele" au uitat sa caștige.…

- CSM București a avut o evoluție palida pe terenul lui Gyor, fiind invinsa la patru goluri, scor 24-28. Helle Thomsen, antrenorul "tigroaicelor" a comentat evoluția modesta a echipei sale. "A fost foarte greu, mai ales in prima repriza. Am ratat foarte foarte mult. Nu am avut soluții, lucrurile se complica…

- DIGI SPORT LIVE GYOR CSM BUCURESTI LIVE VIDEO STREAM ONLINE TELEKOM SPORT. GYOR - CSM BUCURESTI va fi un duel intre ultimele doua castigatoare ale Ligii Campionilor. DIGI SPORT si TELEKOM SPORT transmit, luni, de la ora 20:00, GYOR CSM BUCUERSTI LIVE VIDEO STREAM ONLINE. GYOR - CSM BUCURESTI…

- LAZIO ROMA - FCSB (STEAUA) LIVE in EUROPA LEAGUE ONLINE STREAM PRO TV VIDEO Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa ca agresivitatea si cel putin un gol marcat cu Lazio pe Stadio Olimpico poate aduce calificarea ''ros-albastrilor'' in optimile de finala…

- Cristiano Bergodi, uimit de victoria FCSB cu Lazio: ”Nu ma asteptam la infrangerea din tur”. Ce a spus despre Budescu și Gnohere. Fost antrenor al echipei Steaua, Cristiano Bergodi, a declarat ca nu se astepta ca Lazio sa piarda la Bucuresti (0-1), cu FCSB, in prima mansa saisprezecimilor de finala…

- Șoferul unei ambulanțe private a ucis o femeie, pe trecerea de pietoni, dupa ce a condus baut in București. Izbita in plin pe trecerea de pietoni, victima nu a avut nicio șansa. Fiica ei, care o insoțea, a fost transportata in stare grava la Spitalul Universitar. Cu toate acestea, polițiștii au decis…

- Selecționerul Romaniei a anunțat ca pleaca de la Gyor dupa 6 ani petrecuți in Ungaria. El a semnat deja cu campioana Rusiei. Ambros Martin i-a anunțat saptamana trecuta pe conducatorii Gyorului ca nu-și va mai reinnoi angajamentul cu campioana Europei. Ibericul venit la Gyor in 2012, și-a prelungit…

- Ambros Martin, selectionerul Romaniei la handbal feminin, a anuntat ca va pleca de la Gyor la sfarsitul acestui sezon. Triplu castigator al Ligii Campionilor cu formatia maghiara, antrenorul spaniol va parasi Ungaria dupa sase ani.

- CSM BUCUREȘTI-ROSTOV IN Liga Campionilor. ONLINE STREAM Digisport Telekom Sport - VIDEO Antrenoarea daneza Helle Thomsen anticipeaza ca echipa sa, CSM Bucuresti, va avea un meci dificil cu Rostov pe Don in grupa principala I a Ligii Campionilor la handbal feminin si va incerca sa contracareze jocul…

- Cristina Neagu a declarat vineri, inaintea antrenamentului echipei CSM Bucuresti, ca meciul de duminica cu Rostov pe Don se anunta la fel de dificil precum cel cu Gyor ETO, dar bucurestencele au avantajul terenului propriu.

- Deși handbaliștii de la SCM Poli nu sunt platiți chiar la zi, formația pregatita de Pero Milosevic e liderul la zi al Ligii Zimbrilor. Pentru timișoreni urmeaza doua dueluri dificile pe teren propriu, primul e sambata cu CSM București, una dintre cele mai puternice grupari din campionat. Tehnicianul…

- Exista doua instrumente cu care un stat sanatos poate interveni in angrenajul economico-social. Unul e fiscalitatea: o guvernare sanatoasa o foloseste nu doar pentru a aduna bani la bugetele publice: ci si - sau mai ales - la modelarea economiei, stimularea directiilor rentabile in acord cu…

- CSM BUCUREȘTI - GYOR LIVE STREAM ONLINE DIGISPORT 1. CSM Bucuresti si Gyor joaca un nou derby în grupele principale ale Ligii Campionilor, la un an si jumatate distanta de finala de vis de la Budapesta, câstigata de campioana României. CSM BUCUREȘTI…

- Jucatorii din echipa de rugby a CSM au revenit la pregatire cu dorinta de a lupta pentru trofeul din Cupa Romaniei si de a ajunge cel putin in finala Superligii CEC Bank. Pentru aceasta e nevoie de multa munca, asa cum remarca si antrenorul principal al echipei, fostul international Eugen…

- CSM Bucuresti reia asaltul in Liga Campionilor la handbal feminin cu o partida care face toti banii, in compania echipei maghiare Gyor. Jocul va avea loc vineri, de la ora 20:30 (Digi Sport, Telekom Sport), in Sala Polivalenta. Jocul se va disputa cu casa inchisa, bilete fiind vandute cu mult timp…

- Se spune ca zapada anunta belsug, iar din acest punct de vedere rugbystii de la CSM Bucuresti pot sa se declare multumiti. Reunirea echipei a avut loc intr-o zi care te imbia sa te dai cu sania, nu sa tragi de fiare sau sa faci alergari. Dar atunci cand esti profesionist, bataile cu bulgari sunt lasate…

- Duminica, ora 17, Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici” HC Zalau – H 65 Hoors Inceput dificil de an pentru Handbal Club Zalau. Formatia condusa de Gheorghe Tadici va intalni duminica, incepand cu ora 17, pe teren propriu, campioana Suediei, H 65 Hoors. “Cel mai important este acum ca fetele sa se recupereze…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit la Guvern cu 19 presedinti de Consilii Judetene, care, oficial, au venit la Bucuresti pentru a participa la ceremonia de semnare a unor contracte pentru achizitia de echipamente medicale. De partea cealalta, Liviu Dragnea s-a intalnit cu Calin Popescu Tariceanu, cu…

- Palici a fost invitat maine sa vina sa discute și sa semneze contractul cu "cainii". Croatul transmisese la finele lui 2017 ca e de acord cu ceea ce-i ofera roș-albii Dinamo a inceput 2018 de pe poziție de play-out, de pe locul 7, iar de luni reincepe antrenamentele. ...

- Tragedie in sportul romanesc. Gheorghe Dinu a murit in prima zi de Craciun. Tehnicianul de haltere a plecat la ceruri, dupa o suferința cardiaca. Dinu fost campion național la haltere și a cucerit medalii mondiale, trei la numar, balcanice și europene pentru Romania. Valcean la origine, Dinu se intorsese…

- Daneza Helle Thomsen, care pregateste in paralel nationala a Olandei si pe CSM Bucuresti, campioana Romaniei, si spaniolul Ambros Martin, tehnician care conduce nationala Romaniei si formatia maghiara Gyor, sunt printre nominalizatii la titlul de cel mai bun antrenor al anului 2017 in handbalul feminin…

- Clipe de panica la Sala Palatului din Bucuresti. O vedeta ProTV a chemat ambulanta. Totul s-a intamplat in urma cu putin timp la un spectacol de stand-up comedy, unde urca pe scena Mihai Bobonete, Mihai Rait și Adrian Vancica.Citește și: Gigi Becali se lasa de afaceri: Pe ce se va concentra…