Stiri pe aceeasi tema

- Ambros Martin si staff-ul sau s-au decis asupra lotului largit de 28 de jucatoare pentru Campionatul European din Franta, care va debuta in 29 noiembrie. In cateva zile, vor fi stabilite si cele doua echipe, Romania A si Romania B, care vor participa la Trofeul Carpati, alaturi de...

- O handbalista de la SCM Gloria Buzau face parte din lotul largit al Romaniei pentru Campionatul European din Franta, programat intre 30 noiembrie si 16 decembrie. Interul / extrema dreapta Alina Ilie a fost aleasa de selectionerul Martin Ambros pe o lista preliminara de 28 de jucatoare, din care vor…

- CONVOCARE… Vasluianca Lorena Ostase se afla in lotul largit al nationalei de handbal pentru Campionatul European din Franta, ce se va disputa in perioada 29 noiembrie – 16 decembrie. Din cele 28 de jucatoare, doar 16 vor participa la turneul final. Aflata in atentia selectionerului Martin Ambros, vasluianca…

- Nationala feminina de senioare urmeaza sa dispute ultimele doua jocuri din actuala campanie de calificare la Women’s EuroBasket 2019, cu Franta (17 noiembrie, ora 19:00) si Finlanda (21 noiembrie ora 20:00), ambele pe teren propriu, in sala „Horia Demian” din Cluj-Napoca.

- Nationala feminina de senioare urmeaza sa dispute ultimele doua jocuri din actuala campanie de calificare la Women’s EuroBasket 2019, cu Franta (17 noiembrie, ora 19:00) si Finlanda (21 noiembrie ora 20:00), ambele pe teren propriu, in sala „Horia Demian” din Cluj-Napoca. Tricolorele vor incepe pregatirea…

- Alexandru Csepreghi si Calin Cabut au fost convocati la lotul national de seniori al Romaniei. Alaturi de acestia, un alt component al echipei Minaur Baia Mare a fost convocat la nationala Serbiei. Este vorba despre Vojislav Brajovic. Lotul national al Romaniei se reuneste in perioada 21-29 octombrie…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei va efectua, in perioada 23-30 septembrie, un stagiu centralizat de pregatire la Bucuresti, in vederea participarii la Campionatul European de handbal feminin din Franta (30 noiembrie – 16 decembrie). Cu aceasta ocazie, selectionerul Ambros Martin si stafful sau…

- Nationala feminina va efectua in perioada 23-30 septembrie un stagiu centralizat de pregatire la Bucuresti, in vederea participarii la Campionatul European de handbal feminin din Franta (30 noiembrie – 16 decembrie).