- Deputatul PSRM Vlad Batrincea i-a solicitat speakerului Andrian Candu sa-si depuna demisia de onoare pentru „prezenta rusinoasa” din Parlamentului Romaniei in contextul Centenarului. In replica, seful Legislativului a spus ca a fost onorat sa tina un discurs in Camera deputatilor de la Bucuresti.

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat miercuri ca reunificarea Republicii Moldova cu Romania trebuie sa se faca printr-o decizie a celor doua parlamente nationale si nu lasata "pe mana propagandei".'Reunificarea nu trebuie lasata pe mana propagandei, pentru ca propaganda, si de o parte,…

- Medicul Vicentiu Saceleanu, seful Sectiei Clinice Neurochirurgie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu, a primit un nou premiu, la Salonul International al Cercetarii Stiintifice, Inovarii si Inventicii PRO INVENT de la Cluj-Napoca, pentru descoperirea unui nou material de osteosinteza,…

- In perioada 21-23 martie anul curent, la Cluj – Napoca, a avut loc salonul Internațional al Cercetarii Științifice, Inovarii și Inventicii PRO INVENT, ediția a XVI-a. La eveniment a participat și Șef Lucrari Dr. Vicențiu Saceleanu, medicul șef al Secției Clinice Neurochirurgie a SCJU Sibiu, care a facut…

- Fostul ministru pentru Invatamant Superior Mihnea Costoiu a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu de catre procurorii DNA, in dosarul “Cutezatorii”, in timp ce Dinu Pescariu si alte doua persoane scapa de acuzatii. Ancheta vizeaza modalitatea de prelungire cu 25 de ani a contractului de inchiriere…

- Fostul secretar de stat in Ministerul Educației Naționale, Mihnea Costoiu, a fost trimis in judecata, marți, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, pentru abuz in serviciu. In același dosar a fost inculpat și Dinu Pescariu, care insa a scapat din nou basma curata. Procurorii din cadrul Direcției…

- care se finalizeaza cu Diploma de inginer Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) organizeaza, in data de 26 martie 2018, la Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti, Facultatea de Biotehnologii, B-dul Marasti nr. 59, sector 1, un eveniment…

- Peste 1.200 de elevi din 90 de licee au participat in weekendul 24-25 martie la cea de-a doua editie a evenimentului BRD First Tech Challenge, pentru a ocupa unul dintre cele patru locuri castigatoare care ii pot propulsa in finala mondiala din America. Copiii s-au pregatit timp de sase luni, fiind…

- Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) acorda Certificarea EUR-ACE (R) programelor de studii universitare de licenta care se finalizeaza cu Diploma de inginer Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) organizeaza, in data de 26 martie…

- Alexandru Talnaci, un adolescent de numai 14 ani din localitatea calaraseana Oltenita, a creat un program care vizeaza monitorizarea complexa a pacientilor internati in spital, iar aplicatia lui a fost premiata cu locul I la un concurs de aplicatii software organizat de Universitatea Politehnica din…

- Ce inseamna sectorul 6 din București pentru turism? Aproape nimic la prima vedere – cu greu ar gasi bucuresteanul de rand, sau un turist, cel putin cinci obiective de neratat in cel mai tanar sector al Capitalei. Va facem o propunere: sa parcurgem, cu ochii mintii, un traseu in care au fost incluse…

- In anul 2017, OSIM a acordat Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava (USV) un numar de 27 de brevete de inventie, rezultat care claseaza universitatea suceveana pe primul loc intre institutiile de invatamant superior din tara, aceasta fiind urmata de Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi…

- Potrivit unui comunicat de presa al UPB, cursurile vor incepe sambata si se vor incheia pe 7 iulie. Ele se vor derula in fiecare zi de sambata, intre orele 9.00 si 13.00. "Universitatea Politehnica din Bucuresti anunta inceperea cursurilor de pregatire gratuita in Universitate, atat pentru examenul…

- "Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) anunta inceperea cursurilor de pregatire gratuita, atat pentru examenul de Bacalaureat, cat si pentru examenul de Admitere in invatamantul superior, sesiunea iulie 2018. Fie ca isi desfasoara cursurile liceale in Bucuresti sau in provincie, elevii claselor…

- Universitatea Politehnica din Bucuresti organizeaza, in perioada 17 martie- 7 iulie, meditatii gratuite pentru Bacalaureat si admiterea la facultate, pentru elevii de clasa a XII-a. Cursurile se fac la matematica, fizica si chimie, depasind 200 de ore.

- Fostul ministru pentru învațamânt, Mihnea Costoiu, este audiat la DNA, în dosarul Bazei Cutezatorii, în care este implicat si fostul sportiv Dinu Pescariu, informeaza Realitatea TV

- Fostul ministru Mihnea Costoiu este audiat, din nou, la DNA in dosarul "Baza Cutezatorii", in care este cercetat pentru ca a semnat ca secretar de stat prelungirea contractului de inchiriere a bazei sportive din Bucuresti catre omul de afaceri Dinu Pescariu, in conditii ilegale, spun anchetatorii.

- Fostul ministru Mihnea Costoiu este audiat, din nou, la DNA in dosarul "Baza Cutezatorii", in care este cercetat pentru ca a semnat ca secretar de stat prelungirea contractului de inchiriere a bazei sportive din Bucuresti catre omul de afaceri Dinu Pescariu, in conditii ilegale, spun anchetatorii.Mihnea…

- Complexul Energetic Oltenia a participat la conferința cu tema “Cariera in industria energetica“, organizata de Societatea Inginerilor Energeticieni din Romania – SIER, Filiala Tineret, ce s-a desfașurat la Universitatea Politehnica din București. In cadrul lucrarilor conferinței, a…

- Membrii echipei de robotica de gimnaziu a Colegiului Național „Moise Nicoara”, numita HexaGods, s-au intalnit pentru prima oara in vara, la preselecțiile organizate de colegii lor mai mari. Atrași de pasiunea pentru tehnologie și știința, aceștia s-au inscris in competiția FIRST Lego League, care susține…

- Turul ediției 2017-2018 a campionatului Seriei a III-a din Liga a II-a de fotbal s-a incheiat pe 18 noiembrie 2017. Atunci, FC Petrolul a jucat in deplasare, la margine de București, și a trecut, cu unele emoții, de SC Popești Leordeni, in urma unui gol decisiv reușit mai spre finalul meciului. Au urmat…

- Viorica Dancila și-a depus candidatura pentru numarul doi in PSD. Liviu Dragnea, președintele PSD a anunțat la Parlament ca o susține și o va vota la Congresul Extraordinar. Liderul PSD a mai spus ca validarea candidaturilor va fi facuta de catre Comitetul Executiv Național de vineri, care se reunește…

- Plata CASS a fost eliminata pentru beneficiarii de indemnizatie crestere copil, pentru cei care au venit minim garantat si pentru beneficiarii de indemnizatie acordata pentru concediul de acomodare in urma unei adoptii, potrivit unei OUG adoptate de Guvern, miercuri, 7 martie. Potrivit unui comunicat…

- Începând din luna martie, BASF lanseaza în trei orașe din România – București, Cluj-Napoca și Iași – programul științific BASF Chemgeneration, destinat elevilor de liceu. Programul se va desfașura în perioada 2018-2019 și va fi gratuit pentru toți liceenii…

- Aleksandar Vucic a fost intampinat de Iohannis pe platoul de ceremonii de la Palatul Cotroceni, unde, dupa prezentarea onorului de catre Garda de Onoare, s-au intonat cele doua imnuri de stat. Cei doi presedinti vor avea convorbiri tete-a-tete si oficiale, iar apoi vor sustine o declaratia…

- Universitatea Politehnica din Bucuresti a obtinut in cadrul celei de-a XII-a ediții a Olimpiadei de Matematica a Studenților din Sud-Estul Europei (SEEMOUS), dedicata studentilor din anii I si II,...

- Raluca Maria Patulea a murit dupa ce iubitul ei i-a taiat gatul, cu o singura lovitura de cutit. "Fata a murit extrem de rapid din cauza sangerarii abundente cauzata de taietura adanca. Practic, ucigașul i-a taiat gatul de la o ureche la alta provocand leziuni incompatibile cu viața. Aproximam…

- Impact Hub Bucharest si Samsung lanseaza, in cadrul programului Changeneers, cel mai complex program de practica pentru studentii pasionati de Android: Academia Changeneers. Aceasta este prima academie de practica din Romania in care studentii de la Universitatea Politehnica din Bucuresti invata…

- Universitatea din Bucuresti si Universitatea Politehnica anunta ca vor avea program normal luni, cu posibilitatea ca, in functie de evolutia vremii, sa se ia in calcul si posibilitatea suspendarii cursurilor, scrie NEWS.RO.Citeste si: Romania, sub zodia protestelor: Manifestatii in mai multe…

- Universitatea din Bucuresti si Universitatea Politehnica anunta ca vor avea program normal luni, cu posibilitatea ca, in functie de evolutia vremii, sa se ia in calcul si posibilitatea suspendarii cursurilor.

- Universitatea Politehnica din Bucuresti a anuntat ca nu se vor suspenda cursurile din cauza avertizarilor meteorologice, astfel, programul celor 15 facultati se va desfasura normal, orice modificare in acest sens urmand sa fie luata la nivelul institutiei.

- Universitatea Politehnica din Bucuresti a inregistrat un nou succes pe plan mondial, obtinand un trofeu si 15 premii si medalii internationale la Targul Internațional de Invenții de la Bangkok,...

- Rectorul Universitatii Politehnica din Bucuresti, Mihnea Costoiu, a precizat duminica pentru AGERPRES ca luni cursurile institutiei de invatamant se vor desfasura dupa programul normal. "Avand in vedere informatiile aparute in media in aceasta zi cu privire la intreruperea cursurilor la Universitatea…

- Cristina Neagu, aflata in cursa pentru castigarea celui de-al patrulea titlu rezervat celei mai bune handbaliste din lume, a declarat ca este gata sa se implice in diverse proiecte in sport si educatie alaturi de Sports Hub. Jucatoarea de la CSM Bucuresti si capitanul echipei nationale a devenit…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a avut, marti, o intrevedere care a durat aproximativ o ora, la Parlament, cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Intalnirea s-a desfasurat in biroul presedintelui Camerei Deputatilor. A participat si vicepremierul pentru implementarea parteneriatelor…

- Nick Cave & The Bad Seeds si Arcade Fire vor concerta in premiera in Romania pe 19 si 20 iunie la Romexpo, parcarea A, informeaza un comunicat D&D East Entertainment transmis, marti, AGERPRES. Biletele pentru cele doua concerte vor fi puse in vanzare pe 20 februarie, incepand cu ora 14,00,…

- Alro Slatina, cel mai mare producator de aluminiu din Europa continentala (excluzand Rusia si Peninsula Scandinava), a oferit o sponsorizare de 100.000 lei Colegiului National Ion Maiorescu din Giurgiu pentru dotarea cu laptopuri, videoproiectoare, imprimante si alte aparate multimedia a laboratoarelor…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Giurgiu au depistat in zona de competenta opt cetateni din Irak, majoritatea solicitanti de azil in tara noastra, care incercau sa ajunga ilegal intr-un stat din vestul Europei. In data de 25.01.2018, politistii de frontiera din cadrul…

- Ministrul Culturii,George Ivascu are 49 de ani, este actor, director al Teatrului Metropolis din 2007 finantat de Primaria Capitalei, iar potrivit declaratiei de interese din 2017 este membru in Marea Loja Nationala Romana. George Ivascu a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica in anul…

- Miki, ex K-pital, din nou in peisajul monden dupa ce o perioada a stat departe de tot ce inseamna showbiz. Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru okmagazine.ro , Miki, care are o relație de foarte mult timp cu Razvan Constantinescu , a explicat pe indelete de ce a decis sa stea o vreme departe…

- Rectorul Universitatii Politehnica din București, gorjeanul Mihnea Costoiu, a fost ales membru in Boardul Conferintei universitatilor tehnice din Europa – CESAER. Este pentru prima data in istoria invatamantului superior...

- Google adauga tastaturii Gboard pentru Android si iOS o functie care va fi cu siguranta apreciata de cei obisnuiti sa-si „coloreze” discutiile folosind gif-uri animate. Pus intr-o locatie usor vizibila, noul buton selfie GIF permite crearea si trimiterea rapida de GIF-uri animate, folosind camera frontala…

- Rectorul Universitatii Politehnica din Bucuresti, Mihnea Costoiu, a fost ales membru in boardul Conferintei universitatilor tehnice din Europa – CESAER, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa publicat pe site-ul UPB, este pentru prima data in istoria invatamantului superior tehnic romanesc…

- Premiera in invatamantul tehnic superior romanesc – Rectorul Universitatii POLITEHNICA din Bucures, Mihnea Costoiu, ales membru in Boardul Conferintei universitalor tehnice din Europa – CESAEREste pentru prima data in istoria invatamantului superior tehnic romanesc cand un rector este…

- Cu o experiența profesionala de peste 15 ani în departamentele de marketing și business development ale unor mari companii multinaționale și afaceri de familie din România, liderii în domeniile lor de activitate, Gabriela Streza se alatura echipei Valoria ca Business Development…

- BUCUREȘTI, 8 ian — Sputnik, Daniel Nistor. Într-un an agricol foarte bun, exporturile de cereale au scazut, iar deficitul comercial la produsele agroalimentare a crescut puternic. România a exportat, în primele noua luni din 2017, o cantitate de 7,87 milioane de…

- Ambasada SUA: Romania, exemplu in combaterea corupției Romania este "un exemplu in regiune in ceea ce priveste combaterea coruptiei", iar unul din scopurile parteneriatului dintre tara noastra si Statele Unite ale Americii este sa se asigure ca nu va permite institutiilor publice "sa se retraga din…

- Cazul din Bucuresti, care a zguduit intreaga tara, in care Eugen Stan, barbatul care a abuzat doi minori intr-un lift dintr-un bloc din cartierul Drumul Taberei, i-a uimit chiar si pe colegii lui de breasla.

- Indemnizatiile pentru cresterea copilului platite in luna noiembrie 2017 au insumat 284,75 milioane lei, suma medie care a ajuns la un beneficiar fiind de circa 1.712 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In noiembrie, au beneficiat de acest…