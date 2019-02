Ambiții mari cu bani puțini: Investiții din fonduri UE n zona Capitalei Ocupa mai puțin de un procent din suprafața României, dar totalizeaza peste 10% din populație, și este singura din România inclusa în rândul regiunilor dezvoltate din UE. Regiunea București-Ilfov a beneficiat evident de statutul de Capitala, dar și de centru cultural și universitar ale Bucureștiului, care a atras investiții majore și a &"aspirat&" forța de munca din întreaga țara. Dar la doar câțiva kilometri de centrul metropolei sunt și zone de saracie lucie, drumuri neasfaltate, rețelele de utilitați lipsesc, iar copiii trebuie sa mearga mulți kilometri… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei joaca un rol vital prin utilizarea independentei sale pentru a proteja economia interna de incertitudinile create de noua taxa bancara "neortodoxa" a Guvernului, apreciaza agentia germana de evaluare financiara Scope Ratings. La finele anului trecut, Guvernul de…

- Aproape jumatate din populația Uniunii Europene (46%) este ingrijorata de posibilitatea unui atac cibernetic, iar Romania este al doilea stat ca nivel de panica (40%), fiind depașita doar de Spania (47%), potrivit Agerpres.

- Comisarul european Corina Cretu a aprobat miercuri, 13 februarie, alocarea a peste 517 milioane de euro pentru proiectul major „Constructia liniei de metrou 6 (1 Mai-Tokyo)”, ce a fost inclus de autoritatile romane in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare. „Locuitorii din capitala Romaniei…

- Președintele Klaus Iohannis a participat la semnarea tratatului franco-german și a explicat ca odata semnat, acesta va aduce beneficii Uniunii Europene.”Am participat la semnarea tratatului de pritenie franco-german și intreaga manifestare a fost una foarte buna. Este un lucru arhicunoscut…

- Senatorul PNL Eugen Pirvulescu, interpelare pentru ministrul Cercetarii: “Datele ne plaseaza cu totul in afara obiectivelor fixate prin strategia Europa 2020” in Politic / on 14/01/2019 at 10:36 / Interpelarile – la adresa ministrilor si a premierului – si intrebarile sunt instrumentele…

- Lars Danielsson, reprezentantul permanent al Suediei la Uniunea Europeana, i-a sugerat presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, sa acorde Romaniei "sansa" de incepere a mandatului semestrial la Presedintia Consiliului UE inainte de a evalua activitatea Bucurestiului. "Jean-Claude Juncker…

- Siegfried Muresan prezinta ca dovada un raspuns oficial al Comisiei din 5 decembrie, care confirma ca Guvernul Romaniei nu a depus pana in acest moment dosarul de finantare. "Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, declara acum doua luni ca dosarul privind modernizarea din fonduri europene…

- si administratia publica locala Comunitatile locale se dezvolta intr-un climat de armonie, medierea fiind o modalitate alternativa de preferat in solutionarea divergentelor dintre administratie si cetateni, sub conditia unor necesare clarificari in cadrul legal dar si a existentei unor proceduri interne…