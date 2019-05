Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat ca are ambitia ca la alegerile europarlamentare formatiunea pe care o conduce sa fie al patrulea partid in preferintele electoratului, el adaugand ca se asteapta la un scor de aproximativ zece la suta la nivel national. “Consider ca am facut alegerea corecta sa nu mai stau in PSD alaturi de niste oameni, oamenii lui Dragnea ii numesc, dar nu-s doar ei, cu care numai am absolut nimic in comun. Am vazut cea mai urata campanie din tot ce am prins eu pana acum, cu acuzatii absolut mizerabile, cu comportamente pe care nu le credeam posibile chiar…