Banca Transilvania si BRD, cele mai tranzactionate actiuni de la bursa romaneasca, se tranzactioneaza la minimele din 2016 incoace in conditiile in care banca de la Cluj a pierdut 7% din valoare in doua sedinte de tranzactionare, iar BRD are un minus de 6%, potrivit calculelor realizate de ZF pe baza datelor BVB.