Amberg, Germania / Patrule ale extremiștilor ”pentru apărarea populației” Dezbaterea privind inasprirea legislației referitoare la drepturile imigranților ilegali a fost relansata in Germania, unde in ultimele zile au avut loc doua incidente ce au fost folosite pentru reluarea in forța a subiectului, la inceput de an. Primul incident a avut loc sambata seara, in orașul Amberg, unde patru barbati tineri, cu varste intre 17 și 19 ani, originari din Afganistan si Iran, au agresat 12 trecatori. O persoana a fost ranita grav, la cap, și a fost internata. Tinerii imigranți au fost reținuți și risca sa fie expulzați. Cazul a relansat dezbaterea privind azilul, cu atat mai… Citeste articolul mai departe pe cronicaeuropeana.ro…

- "Pot intelege insecuritatea care domneste intr-o parte a populatiei, insa amenintarile cu violenta si ura din cele patru colturi ale tarii merg prea departe", a declarat primarul orasului Amberg din Bavaria, Michael Cerny, pentru cotidianul local Mitteldeutsche Zeitung.El a adaugat ca a…

- Extrema-dreapta germana s-a mobilizat in urma unor agresiuni asupra unor trecatori comise de migranti intr-un oras din landul Bavaria si a organizat patrule de autoaparare, a anuntat joi primarul localitatii, care s-a declarat "socat", relateaza AFP. "Pot intelege insecuritatea care domneste…

