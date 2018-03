Amber Rudd, ministrul de interne britanic, condamna otravirea nerusinata si iresponsabila a fostului spion rus Sergei Skripal

Stiri pe aceeasi tema

- Londra a promis sa raspunda in mod "corespunzator" daca se dovedeste ca un stat este implicat in otravirea unui fost agent dublu rus si a fiicei sale in Regatul Unit, incident care a afectat si un politist, transmite AFP. "Guvernul va reactiona daca este necesar. O vom face corect, la momentul potrivit,…

- Ministrul de interne britanic a calificat otravirea fostului spion rus Sergei Skripal, in Salisbury, drept o tentativa de omor „nerusinata si iresponsabila”, scrie The Guardian. Intr-un discurs in Camera Comunelor, Rudd a spus ca Sergei Skripal, in varsta de 66 de ani si fiica sa, Yulia, in varsta…

- Ministrul de interne britanic, Amber Rudd, a calificat otravirea fostului spion rus Sergei Skripal, in Salisbury, drept o tentativa de omor „nerusinata si iresponsabila”, scrie The Guardian.

- Ministrul britanic de Interne, Amber Rudd, a declarat joi ca guvernul de la Londra va face totul pentru ca persoanele vinovate de tentativa de ucidere a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia...

- Ministrul britanic de Interne, Amber Rudd, a declarat joi ca guvernul de la Londra va face totul pentru ca persoanele vinovate de tentativa de ucidere a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia "sa fie aduse in fata justitiei", relateaza AFP. "Ne angajam sa facem…

- Politistul britanic care a intrat in contact cu neurotoxina folosita in atacul asupra unui fost agent de spionaj rus se afla in stare stabila si este constient, a anuntat joi ministrul britanic de Interne, Amber Rudd, relateaza site-ul BBC News. "Am aflat in aceasta dimineata de la seful…

- Politistul britanic care a intrat in contact cu neurotoxina folosita in atacul asupra unui fost agent de spionaj rus se afla in stare stabila si este constient, a anuntat joi ministrul britanic de Interne, Amber Rudd, relateaza site-ul BBC News.

- Informații noi in cazul otravirii fostului spion rus in Anglia. Poliția britanica a anunțat ca impotriva lui Serghei Skripal și a fiicei sale a fost folosit un gaz iritant. Deocamdata nu este clar despre ce tip de otrava este vorba.

- O neurotoxina a fost folosita in incercarea de asasinare a fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale, Yulia, gasiti inconstienti duminica dupa-amiaza in Salisbury si internati in stare critica, scrie News.ro, citand BBC.

- O neurotoxina a fost folosita in incercarea de asasinare a fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale, Yulia, gasiti inconstienti duminica dupa-amiaza in Salisbury si internati in stare critica, scrie BBC. Primul politist care a ajuns la cei doi este acum internat si el in stare critica,…

- Anglia se poate retrage de la Campionatul Mondial Rusia 2018, in cazul in care Kremlinul va fi gasit responsabil pentru presupusa tentativa de asasinare a unui fost spion rus. Sergei Skripal (66 de ani), un fost spion rus refugiat in Marea Britanie, și fiica acestuia se afla in stare critica dupa ce…

- Moscova a denuntat miercuri acuzatiile ''fara temei'' la adresa sa dupa presupusa otravire a unui spion rus in Marea Britanie, acuzatii ce vizeaza, in opinia sa, ''sa stimuleze campania antiruseasca'', relateaza AFP. Fostul spion Serghei Skripal (66 de ani) si fiica sa…

- Guvernul de la Bruxelles a lansat, de asemenea, și un site in limbile oficiale ale Belgiei – franceza, germana și olandeza – care conține instrucțiuni in caz de urgența. Ministrul belgian de Interne, Jan Jambon, a declarat ca Executivul intenționeaza sa informeze in „mod corespunzator” publicul, transmite…

- Guvernul britanic a convocat miercuri o reuniune de urgenta dupa presupusa otravire a unui fost agent rus si a fiicei sale cu o substanta pe care anchetatorii inca incearca sa o identifice, relateaza AFP. Ministrul de interne Amber Rudd va prezida aceasta reuniune interministeriala de criza convocata…

- Ministerul rus de externe a respins marti ca "nefondate" declaratiile ministrului britanic de externe Boris Johnson legate de imbolnavirea din motive neelucidate a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, informeaza TASS, preluata de Reuters. Maria Zaharova, purtatoare…

- Secretarul britanic de externe, Boris Johnson, a atenționat autoritațile ruse ca vor fi consecințe drastice daca va fi dovedita implicarea Moscovei in otravirea fostului ofițer GRU Serghei Skripal, scrie The Guardian. „Poliția, impreuna cu alte agenții de informații investigheaza incidentul. Stimatii…

- Acest barbat in varsta de 66 de ani a fost gasit inconstient, alaturi de o femeie in varsta de aproximativ 30 de ani, duminica, pe o banca, intr-un centru comercial din Salisbury, la aproximativ 140 de kilometri sud-vest de Londra.

- Femeia care a fost otravita alaturi de fostul spion rus Serghei Skripal era fiica acestuia, scrie presa britanica. Cei doi se afla in continuare internati in stare critica, dupa ce au fost gasiti inconstienti pe o banca intr-un centru comercial din Salisbury. Ministrul britanic de Externe Boris Johnson…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, susține ca este necesara introducerea posibilitații plații orelor suplimentare pentru angajații ministerului din serviciul operativ sau care desfașoara activitați cu caracter neprevazut.

- Un fost spion rus a fost internat in stare critica la spitalul din Salisbury, Marea Britanie. Autoritațile suspecteaza ca barbatul, alaturi de o femeie, au fost otraviți. Cei doi au fost gasiți pe o banca dintr-un centru comercial. Sergei Skripal, un fost spion FSB care a spionat Rusia pentru Marea…

- Decizia Marii Britanii de a refuza dreptul a milioane de oameni de a accesa datele privind imigratia detinute de catre Biroul de Interne al tarii este ilegala si va fi contestata in instanta, informeaza The Guardian . In proiectul de lege se sustine ca aceasta clauza ar impiedica cetateni care se confrunta…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca in anul 2017 salariile politistilor au crescut cu 10%, precizand ca anul trecut au iesit din sistem 8.213 de angajati.

- Ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, va prezenta cabinetului presedintelui Emmanuel Macron, miercuri, un proiect de lege privind azilul oferit imigrantilor, ca parte a strategiei de reducere a imigratiei ilegale, informeaza site-ul EUObserver.com. Proiectul de lege este criticat…

- Granitele trebuie sa fie deschise pentru ca economia sa nu aiba de suferit - a apreciat ministrul bulgar de externe. Bulgaria urgenteaza sistarea controalelor la frontierele interioare ale spatiului Schengen. Acest lucru contravine libertatii fundamentale a circulatiei de persoane, capital, marfa si…

- Aproape un milion de case au ramas fara curent in capitala Mexicului si in sud si cel putin 50 de case au suferit daune in statul Oaxaca. Singurele morti raportate au fost cele din urma prabusirii unui elicopter cu ajutorul caruia ministrul de Interne facea estimarea distrugerilor impreuna cu guvernatorul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a vorbit, joi, despre despre salariile polițiștilor și recunoaște ca sunt 8.000 de polițiști ale caror venituri sunt scazute. „Eu zic ca așteptam pana la bilanțul Poliției Romane și sa așteptam cum sta treaba cu minusul. In intervențiile mele referitoare la salarizare…

- Comitetul pentru Brexit, alcatuit din ministrii importanti si condus de Theresa May, va discuta in detaliu toate aspectele controversate in ceea ce priveste viitoarea relatie a Regatului Unit cu Uniunea Europeana, scrie The Guardian.Prim-ministrul britanic impreuna cu membrii-cheie ai Guvernului,…

- Marea Britanie va continua sa negocieze pentru un acord personalizat cu Uniunea Europeana pentru a asigura atat relatii comerciale fara divergente, dar si va oferi Londrei posibilitatea de a incheia intelegeri comerciale cu alte state, a declarat Amber Rudd, ministrul britanic de Interne.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a sustinut, miercuri, ca Jandarmeria nu a preluat atributiile SPP si ca situatia premierului Viorica Dancila, careia i s-a asigurat protectie de catre Jandarmerie, este una absolut particulara, masura in cazul sau fiind una punctuala.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a transmis miercuri un mesaj de Ziua Unirii Principatelor Romane in care a subliniat ca 24 Ianuarie reprezinta primul pas in scrierea "certificatului de nastere" al Romaniei de astazi. "In acest an, mai mult ca oricand, ziua de 24 Ianuarie are o importanta…

- Germania a primit sute de mii de refugiați, din 2015 încoace, stârnind furia unora dintre localnici. Un oraș din estul Germaniei a impus o interdicție temporara asupra noilor refugiați, într-un efort de a stopa incidentele violente, al caror numar a tot crescut în…

- Temperatura medie de la suprafata Pamantului a fost, in 2017, a doua cea mai ridicata din 1880, anul in care au inceput masuratorile, potrivit unei analize a NASA, citata de NEWS.RO. Citeste si: Numire de ULTIM MOMENT in Politie! Ministrul de Interne a facut ANUNTUL: Cine ii va fi adjuct noului…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anunțat , vineri, ca noul șef al Poliției, chestorul principal Catalin Ionița, și-a preluat funcția. Mai mult decat atat, ministrul a anuntat si cine ii va fi acestuia adjunct. Este vorba despre comisarul sef Florin Dragnea, care va ocupa functia de inspector general…

- Camera Comunelor din Parlamentul britanic a adoptat miercuri, cu 324 de voturi pentru si 295 impotriva, legea retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza PA.Votul a durat doua ore, timp in care guvernul condus de Theresa May a respins mai multe amendamente propuse de parlamentari.…

- Camera Comunelor din Parlamentul britanic a adoptat miercuri, cu 324 de voturi pentru si 295 impotriva, legea retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza PA. Votul a durat doua ore, timp in care guvernul condus de Theresa May a respins mai multe amendamente propuse de parlamentari.…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, nu renunța la ideea schimbarii șefului Inspectoratului General al Poliției Romane, Bogdan Despescu. Carmen Dan a avut o discuție pe acest subiect cu prim-ministrul interimar, Mihai Fifor, care a anunțat ca o decizie va fi luata miercuri. Cel mai probabil, șeful IGPR…

- Carmen Dan e omul de la care a plecat criza din Guvernul Mihai Tudose! Ea i-a cerut premierului demiterea șefilor din Poliția Romana, dar s-a izbit de refuzul acestuia. S-a ajuns la caderea executivului, iar ministrul de Interne a declarat, dupa ședința CEX a PSD, ca a facut ce trebuia sa faca.”Eu…

- Președintele executiv PSD, Niculae Badalau a facut o afirmație șoc îm emisiunea „Subiectiv”, și anume ca mâine trebuie sa se decida cine pleaca: fie premierul Mihai Tudose, fie ministrul de Interne, Carmen Dan. „Într-o relație foarte buna. Suntem colegi…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a raspuns ferm premierului Mihai Tudose care o acuzase de minciuna in privința numirii chestorului Catalin Ionița la șefia Poliției Romane. Premierul ii...

- 'Referitor la ceea ce s-a intamplat astazi, la sedinta de guvern, respectiv la reactia premierului Mihai Tudose, perceptia mea este aceea ca domnul prim ministru are un comportament neadecvat in ceea ce priveste femeile - am vazut pana acum ca, din opt femei care au fost ministru, doua dintre ele…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a afirmat ca unul dintre responsabilii pentru modul in care s-a gestionat situația polițistului pedofil este comisarul Gavriș. "Aștept ca șeful Serviciului Omoruri sa faca un pas in spate", a spus Carmen Dan intr-o conferința de presa. Ca raspuns, a aparut…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a trimis premierului Mihai Tudose propunerea de demitere a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu. Iata ca, un lucru foarte puțijn intalnit, premierul Mihai Tudose amana sa ia o decizie și spune ca va lua o hotarare maine, atunci cand se va intalni și cu șeful Poliției.…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marti, dupa verificarile efectuate ca urmare a arestarii politistului suspectat de pedofilie, ca in majoritatea unitatilor Politiei se folosesc teste psihologice fara licenta si a solicitat refacerea intregii proceduri de testare.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat marti ca i-a cerut premierului imputernicirea pe o perioada de sase luni in functia de sef al Politiei Romane a chestorului principal Catalin Ionita, in conditiile in care a solicitat schimbarea lui Bogdan Despescu, ca urmare a cazului agentului acuzat…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a cerut marti ca sefii de Servicii de la Omoruri si Control Intern din cadrul Brigazii Politiei Rutiere sa faca un pas in spate, adica sa demisioneze, dupa cazul in care un politist a fost depistat ca fiind pedofilul surprins de camerele de supraveghere in lift.…

- Premierul britanic Theresa May va anunta luni o remaniere a guvernului de la Londra, presa sugerand ca sase ministri vor fi destituiti sau vor primi alte portofolii, transmite dpa, conform agerpres.ro. Printre cei care ar urma sa fie inlocuiti se afla ministrul educatiei Justine Greening si…

- Vulcanul Taranaki din sud-vestul Insulei de Nord a Noii Zeelande, a primit statutul de personalitate civila și este sub protecția drepturilor omului. Vulcanul este sacru pentru opt triburi de maori indigene, iar guvernul țarii le-a imparțti responsabilitatea in privinta sa. Aceasta este "recunoașterea…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat marti ca seful Serviciului Omoruri din Politia Capitalei, Radu Gavris, nu avea mandat sa faca declaratii publice in legatura cu modificarile aduse Codurilor penale, subliniind ca politistii trebuie sa se tina departe de sfera politica. Prezenta marti la "Gala…