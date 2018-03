Stiri pe aceeasi tema

- Atmosfera aproape estivala afara. Sunt deja 20 de grade in multe localitati din sudul tarii, iar meteorologii spun ca vremea va ramane neobisnuit de calda si in urmatoarele zile. Totusi, de luni vor aparea ploi destul de insemnate cantitativ si ...

- SpaceX a realizat lansarea cu numarul 50 a unei rachete Falcon 9. Racheta a transportat pe orbita un satelit de comunicatii spaniol, denumit Hispasat care are aproximativ ''marimea unui autobuz'' conform unui tweet publicat de Elon Musk.

- Ansamblul mixt Openville este locul unde timisorenii vor descoperi noi modalitati de petrecere a timpului liber, dar, mai ales, restaurante si cafenele care vor impresiona prin amenajarea tematica si conceptul culinar. Un antreprenor local, cu experienta pe segmentul de food & beverage, si Staropramen,…

- E din nou scandal intre preotul britanil si sotul sau, Florin. Desi n-au divortat oficial, Philip Clement s-a indragostit de un alt roman, iar asta l-a scos din minti pe fostul sau partener.

- La evenimentul Brand Minds, printre cei care vor lua cuvantul este si Sophia, robotul dotat cu inteligenta artificiala, care a intrat in istorie dupa ce a primit cetatenia unui stat. Sophia a devenit cetatean al Arabiei Saudite, dupa ce a primit cetatenia in cadrul unui targ de investitii…

- De la inceputul lunii martie, magazinul IKEA din București ofera o noua sursa de rasfaț pentru interioare - colecția limitata OMEDELBAR, creata in colaborare cu unul dintre cei mai cunoscuți stiliști și designeri de costume din lume; Bea Akerlund, care a lucrat cu Madonna, Beyonce, Lady Gaga, Rihanna…

- Sonda de cercetare Trace Gas Orbiter (TGO) din cadrul misiunii europeano-rusa ExoMars a incheiat o manevra complexa de franare in atmosfera superioara a planetei Marte si este gata pentru inceperea culegerii de date stiintifice, a anuntat Agentia Spatiala Europeana (ESA), citata de DPA. …

- Se pare ca un nou scandal politic va lua proporții in perioada urmatoare… Umbla zvonul ca la București, in ședințele de partid ale PSD s-a hotarat detronarea celor care ocupa funcții de conducere la nivel de inspectorate școlare, dar la cum se rezolva azi toate cele, noi tindem sa credem ca nu e doar…

- Sadie Newman este modelul care i-a pus pe jar pe toti masculii. Aceasta s-a afisat pe plaja imbracata intr-un costum de baie rosu si a facut senzatie cand a defilat dintr-o parte in alta.

- Au trecut 7 ani de la decesul cantareței Madalina Manole. In tot acest timp, s-a spus ca a fost vorba despre o sinucidere, insa parinții și fratele vedetei nu au incetat sa spuna ca Madalina a fost ucisa. Chiar daca in cei 7 ani nimeni nu i-a crezut și nu au avut dovezi, se pare ca acum s-a dat verdictul:…

- Gregory Van der Wiel a pariat pe proiectul Hyperloop, trenuri capabile sa dezvolte viteze de 1.200 km/h. A investit și in Bitcoin. Fundașul olandez Van der Wiel (29 de ani), fost la Ajax Amsterdam, PSG și la Fenerbahce, dar legitimat acum la gruparea canadiana Toronto, se ocupa de afaceri la nivel…

- Atmosfera de poveste, cu pomi incarcați cu zapada, cu mașini ingropate in zapada, cu banci acoperite de nea, cu alei inguste pe care și-au lasat amprenta pașii grabiți ai copiilor in drumul lung spre școala, toate aceste repere hibernale ne-au intors pe toți cu gandul la sarbatori. Mergand spre serviciu,…

- Automobilul Tesla Roadster lansat in spatiu la 6 februarie 2018 contine o placa pe care sunt trecute numele angajatilor SpaceX, compania producatoare a rachetei cu care masina a zburat pe orbita. Din echipa vizionarului Elon Musk face parte si Christina Sfedu, o tanara inginera cu radacini romanesti,…

- Lansarea reusita a lui Falcon Heavy a marcat intrarea omenirii intr-o noua era spatiala. Una in care costurile de a trimite o incarcatura pe orbita sunt reduse cu pana la 90% datorita eficientei cu care propulsoarele SpaceX pot fi refolosite.

- Fed Cup Cluj | Sorana Cirstea, dupa meciul cu Carol Zhao: Mi-ar fi parut rau cu o asemenea atmosfera sa nu pot aduce prima victorie Sorana Carstea a invins-o, sambata, pe Carol Zhao in partida de deschidere a infruntarii Fed Cup Romania-Canada. Sorana Cârstea (38 WTA) a susținut o…

- Bolidul Tesla Roadster ce i-a apartinut lui Elon Musk si a fost lansat in spatiu in cadrul testarii puternicei rachete Falcon Heavy, produsa de compania lui Musk, SpaceX, nu va mai trece pe langa Marte ci prin Centura de asteroizi dintre Marte si Jupiter,

- Marti, 6 februarie 2018, o parte din omenire a fost martora unui nou capitol in istoria aerospatiala. Transportorul Falcon Heavy al companiei private SpaceX, a carui fondator este Elon Musk, a reusit sa efectueze cu succes un zbor de teste.

- Lansarea rachetei Falcon Heavy a fost un succes de proportii, la fel ca revenirea propulsoarelor pe Pamant.Totusi, plasarea pe orbita a autoturismului lui Elon Musk pare sa fi fost calculata gresit.

- Spatiul cosmic este poate cel mai ostilmediu cunoscut omului. In fiecare secunda vehiculele de pe orbita sunt lovite de bucati mici de asteroizi sau de radiatii solare sau cosmice extem de puternice. Invelisul acestora este construit special sa le protejeze, insa acest lucru nu poate fi spus si despre…

- Simona Halep a participat, miercuri, la conferinta de presa premegatoare meciului de Fed Cup cu Canada, in ciuda faptului ca nu va juca si a a anuntat cand va sti exact starea in care se afla accidentarea sa "Imi pare rau ca nu pot sa joc, am venit sa simt atmosfera. Piciorul meu nu este…

- Compania SpaceX a lansat ieri racheta Falcon Heavy in spațiu, iar primele imagini fotografiate sunt absolut uimitoare. Atat de uimitoare incat internauții le-au transformat rapid in meme-uri. Racheta Falcon Heavy a fost lansata de pe platforma Kennedy Space Center din Florida la 8:45 dimineața (22:45,…

- Omul de afaceri american Elon Musk scrie istorie. Marți seara a fost lansata cu succes, de la centrul spațial Kennedy din Florida, cea mai noua racheta a sa, Falcon Heavy. Este cea mai puternica din lume și, daca va reuși sa treaca de toate fazele programate, ar putea ajunge pe o orbita aflata la aceeași…

- Un nou eveniment important urmeaza sa aiba loc in compania SpaceX. Marți, la ora 18:30 GMT, urmeaza sa fie lansata Racheta Falcon. La bordul rachetei nu va exista echipaj uman, insa va fi plasata o mașina electrica Tesla Roadster creata chiar de Elon Musk, fondatorul SpaceX și Tesla. …

- Un barbat in varsta de 56 de ani, din Plopeni, este cautat de polițiști dupa ce ar fi violat o femeie din localitatea hunedoreana Petroșani. Acesta fusese eliberat din inchisoare vara trecuta, condiționat, anterior fiind condamnat tot pentru viol.

- Elon Musk, fondator si patronul companiilor Tesla si Space X, si-a tinut promisiunea si a anuntat inceputul precomenzilor pentru lansatoarele de flacari, o arma incendiara prezentata ca fiind una dintre cele mai sigure din lume.

- Adrian Falub, mulțumit de jocul Universitații din primul meci de pregatire Tehnicianul “Șepcilor roșii” e fericit pentru jocul elevilor sai și spera la noi achiziții pentru returul Ligii a 3-a. Antrenorul Universitații Cluj a declarat la finalul partidei câștigate cu Sticla Arieșul Turda,…

- Chef Joseph Hadad este proprietarul restaurantelor Joseph si Caju din Bucuresti. A fost chef bucatar timp de mai multi ani in Israel si a gatit, de-a lungul timpului, pentru Madonna, Michael Jackson, regele Juan Carlos al Spaniei sau George W. Bush.

- Este vorba de o intelegere pe zece ani, ale carei detalii sunt cuprinse in documentele de reglementare depuse marti si care reclama o crestere a valorii de piata a Tesla pana la 600 miliarde de dolari. Daca...

- Manifestantii care au plecat miercurea trecuta din Cluj intr-un mars spre Bucuresti ca sa ia parte la protestul din 20 ianuarie au poposit, marti seara, 16 ianuarie, la Predeal. Cel care a avut ideea acestei inedite forme de protest, Sorin Bobis, un agricultor din judetul Cluj, marturiseste ca l-a impresionat…

- El este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din lume, inventatorul Tesla, iar ea este model celebru, actrița și fosta soție a lui Johnny Depp. Au fost impreuna timp de mai bine de un an, relația lor fiind una discreta, iar in luna aprilie 2016 au confirmat ca formeaza un cuplu, printr-o…

- Compania SpaceX, fondata de Elon Musk, are planuri mari pentru anul 2018. Californienii vor sa trimita o capsula autonoma cu echipaj uman in jurul Lunii, si chiar si mai departe de aceasta, inainte ca ea sa se intoarca in siguranta pe Pamant.

- Autorul Dan-Silviu Boerescu vorbește in cartea sa „Viața amoroasa a lui Nicolae Ceaușescu și a familiei sale politice” despre amorurile și intrigile din familia fostului dictator, atingand puncte sensibile, precum amanții Elenei Ceaușescu.

- Romania, in preliminariile Campionatului Mondial de handbal masculin 2019. Programul tricolorilor, in grupa de la Bolzano, Italia. Grupa a treia 11 ianuarie, ora 20:00 Romania – Italia Ucraina – Insulele Feroe 30-22 ACTUALIZARE 11 ianuarie, 20.00. A inceput meciul. 200 de romani sunt in sala din Bolzano.…

- Compania Tesla si-a micsorat inca o data target-ul de productie pentru Model 3 dupa ce a livrat deja mai putine modele intr-un timp mai indelungat decat era planificat. Planul lui Elon Musk de a produce in masa masini electrice pare un vis din ce in ce mai indepartat, potrivit Bloomberg. …

- Alexandru Șimicu povestește trairile prin care a trecut dupa aproape patru ani de absența in echipa naționala. Romania a caștigat sambata seara, la Calarași, "Trofeul Carpați" trecand in finala cu 26-23 de Portugalia, dupa ce in primul meci invinsese Bahrain, cu 29-20. Intre "tricolorii" antrenați de…

- Nu știm sigur ce vor starurile Hollywood-ului cu aceasta moda, cert este ca se poarta! Care moda? Ne referim la cea a parului neepilat de la subraț. Fie ca e vorba de top modelul Gigi Hadidi, despre Lady Gaga sau de fiica lui Michael Jackson, Paris Jackson, un lucru e bine știut: vedetele adora sa nu-și…

- Un obiect misterios a fost observat pe cer luni, in jurul orei 18.30, in zona Parcului Drumul Taberei. Aparitia luminoasa avea forma unei sfere si se deplasa cu viteza. Specialistii pun apariatia pe seama unui efect al dezintegrarii in atmosfera a unei statii spatiale chinezesti. Citeste mai mult: adev.ro/p1x231

- Zeci de mii de locuitori au fost afectați de cenușa și de fum, dar nimeni nu a fost grav ranit, deoarece zona periculoasa a fost evacuata, a declarat Sutopo Purwo Nugroho, purtator de cuvant al Agenției de Management a Dezastre Naturale. Erupția de miercuri a fost "cea mai mare erupție a anului,…

- ANRE a anuntat recent o scadere a tarifelor finale care vor fi platite, in primul semestru al anului viitor de toti consumatorii care raman alimentati in regim de serviciu universal, de 0,34% la nivel national. Ulterior, ANRE, a publicat si avizele referitoare la preturile finale pentru fiecare dintre…

- Elon Musk a prezentat recent o imagine cu super-racheta Falcon Heavy cu care doreste sa transporte, in 2018, oameni pe Marte. In prezent, nava se afla in etapa de a asambla in hangarul Space X din Florida. Uriasa racheta va efectua primele teste de zbor luna viitoare, informeaza The Sun. Anterior, cea…

- Magia sarbatorilor de iarna continua sa se faca resimtita in Orhei, unde a fost inaugurat magicul Targ de Craciun, care se afla la a treia editie. Acesta a fost deschis de primarul orasului, Ilan Sor. In doar cateva minute, Oparcul din centrul orasului Orhei a prins culoare.

- Cetațenii comunei Stejari sunt invitați sa petreaca in acest weekend. Autoritațile locale vor organiza incepand de sambata, 23 decembrie, pana de Craciun, inclusiv in data de 25 decembrie, „La stejarul din Ra...

- Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE) Galati l-a primit cu bratele deschise pe Mos Craciun care a fost intampinat de 180 de copii nerabdatori sa primeasca daruri. Mosul a fost ajutat sa imparta cadourile de presedintele ALDE Galati, Cristian Dima, de consilierii locali si judeteni ai ALDE Galati,…

- Aseara, Targul de Craciun – Mioveni, ediția a II-a, a debutat cu un super concert susținut de artiștii Irina Rimes și Liviu Teodorescu, acompaniați de un live band. Atmosfera a fost intreținuta de inegalabilul Catalin ...

- In cele 14 camere construite din gheata, turistii vor regasi, sculptate, vedete ale muzicii romanesti si internationale, intre care Corina Chiriac, Holograf, Freddie Mercury si membrii trupei Queen, Elvis Presley, Michael Jackson, Prince, ABBA, Madonna, Peter Maffay, BZN si The Rolling Stones.…

- Potrivit Departamentului de Incendii si Protectie Forestiera din California, mai multe resedinte situate in oraselul exclusivist Beverly Hills sunt amenintate de flacari. A fost necesara evacuarea vilelor unor vedete ca Paris Hilton, Beyonce sau Jennifer Aniston dupa ce suprafata de vegetatie arsa…

- Luminitele colorate, decoratiunile, colindele, forfota din oras si zambetele oamenilor, toate vestesc bucuria Sarbatorilor de Iarna si asteptarea Craciunului. Atmosfera magica prilejuieste intalnirile cu prietenii si cu familia, pentru distractie de sezon si pentru cautarea celor mai frumoase cadouri.