Stiri pe aceeasi tema

- Johnny Depp a renunțat la droguri și alcool și chiar a fost internat la un centru de dezintoxicare. Iar acum pare a fi intr-o forma buna, cum nu a mai fost vazut in ultimii ani. In ultimii doi ani actorul a trecut printr-o perioada dificila și s-a refugiat in droguri și alcool imediat dupa ce a divorțat…

- De cand a trecut prin divorțul tumultos din 2017 cu fosta soție Amber Heard, Johnny Depp a intrat in atenția publicului, iar presa a așteptat luni la rand sa il surprinda in compania altei femei. Acum, actorul a dat apa la moara dupa ce a fost surprins sarutandu-se cu o blonda misterioasa.

- A fost cEsEtoritE cu unul dintre cei mai doriti bErbati din intreaga lume, Johnny Depp, a fost iubita lui Vito Schnabel xi a lui Elon Musk, dar tot este nemultumitE! Amber Heard s-a plans cE are gusturi mai bune la femei decat la bErbati.

- Madalina Ghenea a intervenit in scandalul in care este implicat Cristiano Ronaldo, care a fost acuzat de viol de Kathryn Mayorga, o femeie de 34 de ani care susține ca fapta odioasa a avut loc in urma cu ani de zile, in 2009, intr-o camera de hotel din Las Vegas.

- Efectele scandalului dintre Johnny Depp și Amber Heard, fosta soție care il acuza de violența domestica, continua sa se vada. Recent, un celebru film a primit numeroase critici pentru decizia lor de a il angaja pe Depp intr-unul din rolurile principale. Iar, cu aceasta ocazie, Johnny Depp a dezvaluit…

- Actorul Johnny Depp a rupt tacerea despre fosta lui soție, Amber Heard, care l-a acuzat de violența domestica. Artistul susține ca nu este un barbat violent și ca declarațiile false ale actriței i-au afectat reputația și l-au transformat in „Quasimodo”.

- Pompierii din Dallas au ajuns inaintea poliției, duminica noapte, la o casa din Fairpark, locul in care avea loc un scandal și din care s-au auzit mai multe impușcaturi. Cei 12 pompieri ajunși la fața locului s-au aflat intr-o situație periculosa. „Exista un barbat impușcat care se afla in casa unui…